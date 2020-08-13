關聖帝君｢忠義永流世｣　 林智堅恭祝1861週年聖誕千秋

▲新竹市長林智堅前往新竹普天宮為關聖帝君祝壽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今（13）日是一代歷史英雄關聖帝君1861週年聖誕，新竹市長林智堅偕同民政處長倪冠勛、產發處長張力可、警察局長鄧學鑫及消防局長李世恭前往新竹普天宮為關聖帝君祝壽，現場參拜人潮絡繹不絕，林智堅特別感謝普天宮董事長鄭逸榛對於新竹市付出，並祈求新竹市四時無災、市民平安健康。

關聖帝君是清廉忠義的代名詞，千百年來關羽以「忠、義、仁、勇、信」聞名後世，從縱橫沙場的武將、轉為萬人信仰的神祇，不僅象徵文化的交織，也代表著「忠義」二字已然成為普世價值。

普天宮鄭逸榛董事長指出，當年普天宮的創辦人鄭再傳先生，以關聖帝君忠義仁勇為精神依歸創辦普天宮，邀請所有的市民朋友至普天宮參拜，感受120公尺的關聖帝君像的威武。

民政處指出，普天宮一直以來熱心公益服務地方百姓，上週8日仲夏藝文季才在普天宮熱鬧登場，讓臨近的大小朋友可以就近觀賞表演，普天宮平時更積極於公益慈善，連未婚聯誼活動、聯合婚禮都也在普天宮的「業務範圍」，今(109)年普天宮再次獲頒內政部績優宗教團體的殊榮，也將在8月31日前往接受表揚。



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