2020竹塹中元城隍祭　繞境、夯枷等四大盛事

▲新竹市副市長沈慧虹上午出席記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府5日舉行「2020竹塹中元城隍祭宣傳記者會」，宣布國曆8月18日起「2020竹塹中元城隍祭」開跑，包括「開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」四大盛事，夯枷即日起已開放報名，此外還與周邊店家攜手推出「城隍廟美食地圖」，部分店家還有城隍祭限定包裝，新竹市副市長沈慧虹上午出席記者會，她邀請全國朋友來參加宗教盛事消災祈福，感受百年城隍的文化底蘊，也來趟微旅行享用廟口小吃與巷弄美食。

今年新竹市政府是第六度與新竹都城隍廟合作舉辦「竹塹中元城隍祭」活動，新竹都城隍廟是大新竹地區民眾的信仰中心，「竹塹中元城隍祭」，這個北台灣最轟動的宗教盛事年年擴大舉辦，將有「開福門、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」四個系列活動。

沈慧虹表示，新竹都城隍廟已經有270餘年的歷史，見證新竹市的繁榮與發展，其中奉旨賑孤活動，更是從1853年開始，逐漸演變成遶境賑孤活動，感謝城隍廟與新竹市政府合作，不僅擴大舉辦活動，更衍生一系列文創商品，共同將百年文化發揚光大，每年參與人數更是不斷成長，如今透過直播方式，讓更多民眾了解認識竹塹中元城隍祭四大活動的魅力。

新竹都城隍廟表示，以往年輕人對扛「夯枷」，存在著「戴上夯枷如同罪犯」的刻板印象，最早不到20人參與，至從與新竹市政府合作辦理城隍祭後，逐漸扭轉刻板印象，到如今已有超過上千人次參與，總幹事鄭耕亞強調，透過一年一度的夯枷活動，象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，現在已經開始報名，現場報名：即日起至109年8月19日14:00截止，網路報名：即日起至109年8月12日00:00截止，報名網址：https://2020duchenghuang.hccg.gov.tw，呼籲全國民眾有機會的話一定要來新竹走走，一同參與宗教盛典。

民政處長倪冠勛表示，新竹市政府與新竹都城隍廟攜手舉辦多年竹塹中元城隍祭，也漸漸成為新竹人的重要宗教盛會，這次許多新竹在地店家也紛紛推出關於竹塹中元城隍祭的限定包裝，如新竹米樂米粉與新竹知名炸雞店戲棚下都推出城隍祭限定包裝。

民政處表示，「2020竹塹中元城隍祭」除了四大活動之外，更在重頭戲遶境賑孤當天邀請佳里吉和堂演出，且整個農曆七月份(國曆8月18日至9月16日)更有美食地圖活動，讓大家吃新竹美食換竹塹中元城隍祭紀念品！

「2020竹塹中元城隍祭」系列活動包括，農曆七月前夕的首場「福門大開，神鬼啟航」國曆8月18日（農曆6月30日），「揪團夯枷，消災解厄」國曆8月19日（農曆7月1日），「查夜暗訪，祈福平安」國曆8月31日（農曆7月13日），「城隍威巡，遶境賑孤」國曆9月2日（農曆7月15日）。

更多「2020竹塹中元城隍祭」活動詳情請見或「新竹市 新鮮事」及「新竹都城隍廟」粉絲專頁。