辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

▲民眾使用數位簽名板簽名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

自109年7月1日起全國戶政事務所統一實施「綠色櫃檯文件電子化」功能，邀請民眾洽公時使用數位簽章確認資料即可，不再需要個人印鑑，減少列印紙本申請書，正式邁入無紙化時代，不僅簡化作業流程，未來民眾可在全國任一戶政事務所線上調閱資料，毋須再等待原登記戶政所的傳真資料，也不必擔心紙本資料因保存過久，發生資料毀損導致模糊不清的狀況。

新竹市政府民政處長倪冠勛表示，為達戶役政綠色便民服務及加強資訊安全，各戶所於櫃檯電腦擴充多項硬體設備，如數位簽名板、手寫筆、拍攝式掃瞄器、儲存裝置NAS及輔助人員辨識系統，民眾可透過數位簽名板顯示電子申請書，確認案件資料登記無誤後，以數位手寫筆於簽名板上簽名；並於臨櫃洽公時，經當事人同意後透過人臉拍照攝影機取像，由系統以智慧科技方式輔助比對身分，以防範假冒身分，確實保障民眾權益。

本市各區戶政事務所早在6月中旬即進行線上測試，測試期間採紙本及數位雙軌作業方式並行，臨櫃辦理民眾搶先體驗在數位簽名板上簽名，對於新措施表示讚賞肯定，紛紛表達支持這個環保、節能又便利的措施。

民政處表示，未來民眾辦理各項登記業務，即可透過數位簽名板在電子申請書上簽名，再一併掃描紙本附繳證件，大幅減少作業流程，除縮短民眾的等待時間，更進而透過電子申請書與證明文件上傳內政部資料中心，有效減少紙本實體儲存空間。綠色櫃檯無紙化既可邁向節能減碳的環保生活，又可提升戶政資訊系統資料運用的功能，真是一舉數得的便民服務！

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導