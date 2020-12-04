快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷　外交部緊急聯絡家屬

記者陳家祥／台北報導

花蓮一對情侶檔到澳洲打工，卻在當地時間3日下午3點時許，在南爾斯州發生車禍意外；其中，女子傷重不治喪命，男子則住院接受治療搶救中。外交部表示，目前已聯繫到傷者家屬，將協助處理後續事宜。

外交部表示，根據我駐澳洲代表處、駐雪梨辦事處掌握的訊息，12月3日有2位我國國人在澳洲新南爾斯州發生車禍，其中1位不幸往生、另1位正在醫院接受治療。

外交部指出，駐雪梨辦事處立即啟動急難救助機制，於第一時間聯繫到受傷的國人，表達我國政府的關懷與慰問。駐處也在第一時間聯絡在台灣的家屬轉知相關情形。駐處將繼續與澳洲醫院及相關單位保持密切聯繫，並盡全力提供國人及家屬所需協助。

外交部由衷期待，受傷的國人早日康復，並對此不幸事件同感哀傷。在這個悲痛的時刻，外交部呼籲外界尊重家屬希望維持隱私的要求。

外交部也提醒，受到疫情影響，國人如果計畫赴澳洲，建議出發前注意澳洲政府公告的相關入境措施規定。國人在澳洲境內如果遇到緊急情事，可撥打緊急聯絡電話如下：

1. 駐澳大利亞代表處（坎培拉特區、西澳州）緊急聯絡電話：+61-418-284-531；

2. 駐雪梨辦事處（新南威爾斯州）緊急聯絡電話+61-418-415-572；

3. 駐墨爾本辦事處（維多利亞州、南澳州、塔斯馬尼亞州）緊急聯絡電話： +61-413-880-934 ；

4. 駐布里斯本辦事處（昆士蘭州、北領地）緊急聯絡電話：+61-437-921-436；

5. 或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

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