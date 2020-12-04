新冠疫苗恐有副作用！5大藥廠要求南韓政府給「免責權」

▲5大藥廠要求南韓等各國政府，能給予副作用發生時的「免責權」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府昨（3）日透露，已與阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca plc.）完成購買新冠疫苗相關簽約，並與輝瑞、嬌生、莫德納、諾瓦瓦克斯等其他4大藥廠協商，明年度預算增編9000億韓元購買4400萬劑疫苗，預計下周召開記者會發表最新接洽結果。然而卻有消息指出，5大藥廠同時向南韓政府提出要求，若全民接種疫苗時身體出現副作用，政府能承擔賠償責任，同時給予藥廠「免責權」。

根據韓媒《朝鮮日報》，中央防疫對策本部疫調分析團長李相原（이상원，音譯）於3日例行記者會上指出，5大藥廠並不是只有向南韓政府提出免責權請求，而是向全球各國政府提出相同要求，若不幸發生副作用等醫療事故，政府只能自認倒楣賠償，目前疾病管理廳與食品醫藥品安全處正聯手制定一套確保疫苗效能與安全性的機制，期盼能與藥廠在協商中取得共識，屏除憂慮。

李相原表示，通常疫苗從研發到完成得耗時10年以上時間，其中檢驗疫苗效能與副作用等佔據大量時間，然而新冠疫苗研發時程從10年大量縮短至1年，因此在效能與安全性上難免招人疑慮。

美媒《CNN》採訪曾參與莫德納新冠疫苗臨床實驗接種的20多歲青年，他表示第1次接種疫苗時就像施打流感疫苗一樣，手臂會變得疼痛且生硬，不過第2次施打時，卻感覺到微微發燒，且會發冷。

據悉，南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）曾於近期表示，先前已持續推動簽約購入3000多萬劑新冠疫苗，可供60%以上國民施打，明年度預算增編9000億韓元，共1兆3000億韓元購買4400萬劑疫苗，供全國85%以上人口接種。

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