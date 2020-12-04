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香港增本土確診100例　除夕維多利亞港煙火、春節花車取消

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▲香港維多利亞港夜景。（圖／路透）

▲香港維多利亞港夜景。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

香港第四波疫情持續爆發，繼11月29日、12月2日兩天當日確診人數破百後，香港特區政府衛生署衛生防護中心4日公佈，截至當日零時，香港新增新冠肺炎確診病例再度破百，達到112例。其中，本土確診剛好100例整，並有36例感染源頭不明。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，新增的112例確診病例中，有100例為本地病例，其中36例感染源頭不明。此外，有12例為輸入性病例。目前，香港累計報告新冠肺炎確診病例達6701例。

▲香港,酒吧,新冠肺炎。（圖／路透）

▲香港第四波疫情來勢洶洶。（圖／路透）

由於疫情持續，香港旅發局同日宣布，特區政府已收緊多項社交距離措施，今年除夕不會在維多利亞港兩岸舉行煙火倒數活動；原定「新春國際匯演」方面，港府坦言，受疫情影響，入境仍有限制，目前難以邀請外隊來港表演，決定明年新春節慶將不會舉辦花車巡遊，更改後的活動詳情另行公布。

除官方收緊限聚令、取消多項大型活動外，香港業餘田徑總會4日宣布，原定於2021年1月24日舉行的渣打香港馬拉松賽，將延期至10月24日舉行。

目前，香港特區政府已要求所有養老院捨及殘疾人士院舍的員工，必須於12月14日前，進行新冠病毒強制檢測。另自2日起，香港所有中、小學與幼稚園已再次暫停面授課堂，直到聖誕節假期結束為止。

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