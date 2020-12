快訊／英國新冠疫苗確定8日開打！　首批接種對象曝光

▲英國現已訂購4000萬劑疫苗,足夠為2000萬人接種。(圖/路透社)

記者詹雅婷/編譯

英國國家醫療服務體系供應商組織(NHS Providers)執行長哈普森(Chris Hopson)4日透露,首批美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗將於8日開始施打。

哈普森向「BBC早餐」(BBC Breakfast)新聞節目透露,首批新冠疫苗已陸續運抵各大醫院機構,準備投入使用,這將是場馬拉松賽,未來還有數批疫苗陸續送抵英國。此外,疫苗需存放在攝氏零下70度環境中,且必須確保2劑之間相隔3周,相關作業是一大挑戰。

國家醫療服務體系負責人史蒂文斯爵士(Sir Simon Stevens)透露,自下周開始,80歲以上長者與照護機構工作人員能夠在醫院施打首批新冠疫苗。

醫療機構現正進行相關籌備,估算能夠承接的疫苗接種總人數,院方現階段也在和照護機構工作人員進行協調,討論員工前往指定地點施打的相關細節。

英國現已訂購4000萬劑疫苗,足夠為2000萬人接種。由於輝瑞/BioNTech的疫苗需要被儲存在零下70度的環境中,第一波的接種將會在醫院內進行,以降低疫苗被浪費的風險。

"We'll start Tuesday"

Chris Hopson from NHS Providers tells #BBCBreakfast Covid-19 vaccinations are arriving in hospital hubs ready for roll out.https://t.co/n0OIvg4y7H pic.twitter.com/9rIh3hg4hk