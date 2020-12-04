快訊／英國新冠疫苗確定8日開打！　首批接種對象曝光

▲英國現已訂購4000萬劑疫苗，足夠為2000萬人接種。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

英國國家醫療服務體系供應商組織（NHS Providers）執行長哈普森（Chris Hopson）4日透露，首批美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗將於8日開始施打。

哈普森向「BBC早餐」（BBC Breakfast）新聞節目透露，首批新冠疫苗已陸續運抵各大醫院機構，準備投入使用，這將是場馬拉松賽，未來還有數批疫苗陸續送抵英國。此外，疫苗需存放在攝氏零下70度環境中，且必須確保2劑之間相隔3周，相關作業是一大挑戰。

國家醫療服務體系負責人史蒂文斯爵士（Sir Simon Stevens）透露，自下周開始，80歲以上長者與照護機構工作人員能夠在醫院施打首批新冠疫苗。

醫療機構現正進行相關籌備，估算能夠承接的疫苗接種總人數，院方現階段也在和照護機構工作人員進行協調，討論員工前往指定地點施打的相關細節。

英國現已訂購4000萬劑疫苗，足夠為2000萬人接種。由於輝瑞／BioNTech的疫苗需要被儲存在零下70度的環境中，第一波的接種將會在醫院內進行，以降低疫苗被浪費的風險。

"We'll start Tuesday"

Chris Hopson from NHS Providers tells #BBCBreakfast Covid-19 vaccinations are arriving in hospital hubs ready for roll out.https://t.co/n0OIvg4y7H pic.twitter.com/9rIh3hg4hk — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 4, 2020

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