失控半島！南韓新冠「單日激增629例」　病毒擴全國創9個多月紀錄

▲南韓疫情惡化，首爾市江南區鬧區杳無人煙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著高三生大學升學考試結束，南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在正式進入第3波全國性大流行後寫下新一頁的巔峰！單日新增病例與昨（3）日相比明顯激增，規模突破600多例，創下9個多月以來的紀錄，其中高達95%為境內社區感染，而疫情嚴峻的首都圈更佔總新增病例的近8成，使得政府嚇得於稍早宣布，指定從7日起至明年1月3日為「年末特別防疫期間」，專家也呼籲應提升全國現行防疫層級。

根據《韓聯社》報導，截至4日0時為止，南韓防疫當局今（4）日上午9時30分共通報629起病例，其中境內感染高達600例、29境外移入為例，僅次於2月29日因大邱新天地教會爆發群聚感所新增的909例。目前南韓共累計36332例確診、536例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增463例（首爾佔291例、京畿道佔155例、仁川佔17例），佔總體新增確診比率高達77.1%；釜山新增31例；忠清南道新增22例；大田新增21例；慶尚南道新增16例；全羅北道新增13例；慶尚北道新增9例；大邱新增6例；蔚山、忠清北道各新增5例；江原道、全羅南道各新增3例；濟州島新增2例；光州新增1例。

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▲南韓首都圈疫情惡化，感染患者激增，圖為仁川醫療院人員搬運醫療廢棄物。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市城北區高麗大學樂團社團截至3日累計18例；首爾市東大門區智慧醫院（지혜병원，暫譯）累計23例；京畿道富川市順天鄉大學富川醫院累計14例；忠清北道清州市某化學公司累計8例；大田市儒城區某酒店累計9例；全羅北道群山市某公寓大樓補修業者累計10例。

即便政府已提升首都圈與各地防疫層級，限制到校上課人數，禁止100人以上聚會，並停止公寓大樓社區內的三溫暖、公共澡堂、體育設施營業，然而南韓疫情猶如燒不盡的野火般持續擴散，疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）與防疫公衛專家警告，未來單日新增確診數恐怕突破1000例以上。

▲南韓確診數激增，全國各地將面臨重症患者病床不足。（圖／達志影像）

高麗大學安山醫院感染內科教授崔元碩（최원석，音譯）曾警告，若疫情持續惡化，未來1至2周內將面臨重症患者病床數不足，甚至連輕症患者所入住的一般病床、生活治療中心恐怕也一位難求。

首爾市代理市長徐正協（서정협）於4日上午在CBS電台《金賢貞的新聞秀》時表示，由於市內患者短時間內激增，若疫情更加惡化，將導致未來輕症患者可能得在家中自我隔離治療，「日常生活場所同時發生多起群聚感染，防疫速度趕不上病毒擴散速度，且礙於季節因素，室內密閉空間的活動增加，才致使疫情惡化。」

▲高三生升學大考結束，各大學將緊接舉辦面試、論述型考試選拔新生。（圖／路透社）

且高三生大學升學考試結束後，才是令人擔憂的開始！崔元碩分析，學生在考前往往不敢外出，然而在大考一結束後便完全放鬆警戒，開始與親友參加各種聚會、戶外活動，一旦人們開始聚集，便超出防疫當局所能控制的階段。另外，各大學在大考後也將舉辦各種面試與論述型考試，以此選拔入學新生。

對此，南韓中央災難安全對策本部4日上午表示，將指定7日起至明年1月3日為「特別防疫期間」，呼籲民眾盡量減少年末期間非必要的聚會活動，嚴格要求各廠所遵守防疫規範，特別是聖誕節時的宗教活動應改為在線上舉辦，而火車與高鐵車票將優先販賣靠窗座位，若政府日後提升社交距離防疫至第2.5階段，則開放販售座位不超過全車的一半。

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