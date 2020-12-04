午休只有他沒起床！4歲小弟趴睡「大便失禁」亡　網力挺老師：真冤

▲4歲男童趴睡死亡。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

孩子是父母的心頭肉，然而湖南益陽4歲的男孩小智（化名）3日卻死在幼稚園。事發當時，小智一直趴著睡午覺，其他小朋友都起床後，小智仍未動彈且大便失禁，隨後被緊急送到醫院，但此時已不幸身亡。

▲監視器畫面。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，小智11月29日感冒，經治療後隔天被送往幼稚園。事發當時監視器顯示，小智一直趴著睡午覺，在其他小朋友起床後，他仍未動彈且大便失禁，隨後小智被送到醫院，但為時已晚。

熊姓父親質疑老師沒有即使調整小智睡姿，也沒有及時發現異樣並進行救助。不過幼稚園法人代表認為，小智母親就在幼稚園擔任老師，「她自己都沒有發現」，涉事老師並未失職，死亡與趴睡無關，希望熊先生通過訴訟維權。

赫山區教育局則回應，孩子是因為病情的意外情況死亡，老師並未失職。目前，園方已向小智一家支付9萬元（約人民幣38.8萬元）的喪葬費和精神撫慰金，事故正在進一步調查處理中。

▲小智生前照片。（圖／翻攝自秒拍）

此事在微博引發熱議，網友看法兩極，不少人認為「老師真冤」，「天底下睡得死叫不醒的小孩多的是，偏偏這個一睡長眠」、「 如果不是提前知道有人死了，只看視頻我是看不出啥問題的，就覺得在睡覺」。但也有人指出，「有看完整的監控，我覺得老師有一定的責任」、「已經動彈不得了，很明顯有問題，老師還疊被子，大意了」。

另外還有一名相關從業者留言表示心酸，「做了八年的幼師，這期間孩子們睡午覺前都會提醒他們不要趴著睡，他們睡著時都會去探他們的呼吸，看到睡著的孩子趴著睡就會幫他們翻個身，午睡起來，要是有哪個小朋友遲遲喊不醒，我都慌的一批，還好每次喊不醒的只是小懶蟲。幼師全天精神緊繃，就怕孩子出事。現在轉行了，每天上班沒那麼大的負擔了。」該評論吸引超過1.9萬人按讚。

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