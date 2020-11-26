惡檢幼兒園升堂！審訊2小班童「誰說她臭？」遭判刑…今繳12萬了事

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

花蓮一名檢察官林俊佑2018年間因4歲女兒與同儕相處不睦，竟帶著便衣警察闖幼兒園審訊學童，還要園長交出監視器畫面，對方不從他更嗆「你是不是準備來進監獄？」誇張行徑曝光後，林俊佑遭免職並判刑4月確定，得易科罰金12萬元，26日他赴台北地檢署繳交罰金完畢。

▲林俊佑懷疑女兒在學校被欺侮，兩度帶著員警闖入幼兒園中「升堂審訊」。（圖／李麗芬辦公室提供）

回顧整起事發經過，林俊佑2018年6月21日因懷疑女兒遭小班同學欺負、園方沒有妥善處理，竟帶便衣警察進入幼兒園升堂問案，質問教室內2名學童，「為什麼跟她要貼紙？」、「昨天誰說她臭？」等語，嚇壞年幼的學童。

▲林俊佑今赴台北地檢署繳交罰金。（圖／記者王兆麟翻攝）

林俊佑離開教室後轉向要求幼兒園園長交出監視器畫面，見對方不同意便嗆，「你是不是準備來地檢署、準備來進監獄，那沒問題啊」，他見目的未達成，一星期後再度帶著2名便衣警察登門討要監視器畫面並出言不遜。

事後園長報警處理，林俊佑遭職務法庭懲處免職，另外，也被法院依強制罪、強制未遂等罪判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬元確定。本案由花蓮地檢署偵辦起訴，原應由花檢執行，但26日已改到台北地檢署執行，稍早他現身北檢繳交12萬元罰金完畢。