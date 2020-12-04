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割包皮突喊卡！醫敲詐「繳25萬才繼續」　他躺手術台爆痛1hr崩潰

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▲▼ 歐亞男健醫院 。（圖／上游新聞）

▲ 歐亞男健醫院 。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

寧夏銀川市的歐亞男健醫院被指是「三假醫院」，用百度「競價排名」招客，再在手術床威逼患者接受虛假的手術和治療勒索患者，非法斂財逾1億元（人民幣，下同，約新台幣4.32億元）。有受害者在做包皮切除手術時，被放置在手術台上1小時，直至麻醉藥藥效過後疼痛難忍，最終被迫接受5.8萬元（約新台幣25萬元）手術治療費。

▲▼黑醫院手術台上敲詐病人 。（圖／翻攝自微博）

▲涉案人員被審判。（圖／翻攝自微博）

歐亞男健醫院案件近日二審，《新華社》3日披露更多細節，指該間醫院是假廣告、假醫護和假手術行敲詐勒索的三假醫院，殘害病人長達4年，背後還涉及該市4名官員充當其「保護傘」，而其成功因有三大步驟。

步驟一、虛假廣告誘騙患者就診。

該院設立特殊的「網路部」，在百度發布廣告，一旦有患者諮詢，「聊單人員」便冒充醫務人員，根據排練好的聊天模式套取患者疾病、身份和收入等資訊，誘騙患者就醫。

步驟二、炮製虛假檢查結果騙患者治療。

為了讓患者相信自己患有「重病」，歐亞男健醫院的醫護串通一氣，編造虛假檢查結果，如果病人來看陽痿，就讓他去做「血流檢查」，而檢查儀根本就是壞的，實際就是一部電腦，所有檢驗結果都是「重度供血不足」；如果病人看前列腺，護士就會偷偷在患者的尿袋中，塞衛生紙絮或中藥渣，然後拿給病人看證實「前列腺發炎嚴重」。

步驟三、手術台上敲詐勒索。

有受害者做包皮切除手術，但手術期間被告知患有前列腺疾病、陰莖靜脈曲張等多種疾病，需要手術治療，他起初不同意治療，但手術室醫護人員在他傷口未縫合的情況下，將他放置在手術台上1個小時，直至麻醉藥藥效過後疼痛難忍，最終被迫接受5.8萬元治療費。

▲▼黑醫院手術台上敲詐病人 。（圖／翻攝自微博）

▲背後還涉及該市4名官員充當「保護傘」 。（圖／翻攝自微博）

一審法院認定，銀川歐亞男健醫院4年時間內共詐騙348人，敲詐勒索9人，故意傷害他人身體導致18人輕傷、51人輕微傷，累計非法斂財1億多元。

事實上，還有許多受害者因是「難言之隱」，礙於面子並不願意配合司法部門取證。一位辦案民警説，從這家醫院卑劣的手段而言，它實質上已經不是一家醫院，而是一個赤裸裸的惡勢力犯罪集團。

報導指出，在大陸國家醫師和護士註冊聯網管理系統中查詢得知，歐亞男健醫院77名醫務人員中，竟然有42人根本查詢不到，即便查到的也大多是註冊在別家醫院，這説明醫院聘用大量無資質人員或借用他人資質從事診療活動。

辦案民警李靖説，醫院內有名的「胡一刀」胡志剛，患者遇到他都免不了在生殖器上挨一刀，而他實際上是一個沒有任何資質的非專業人員，一些患者出院很久手術的線頭還露在外面！

據統計，自2015年以來，針對該院的投訴便多達80多宗。2018年，媒體曝光該院亂收費行為後，時任銀川市物價局價格監督檢查局局長張革竟回應，「民營醫院可以自主定價，只要做到明碼標價，就是合法的。」

歐亞男健醫院在高投訴率、發布虛假廣告被處罰的情況下違規過關。根據銀川市紀委專案組查實，銀川市衞健委和市場監管局有4名幹部經常接受該院的宴請或者禮品，為其充當「保護傘」。目前，該院主要負責人蘇益雄獲刑20年、罰款610萬元，其餘47名被告獲刑2年半至19年不等。

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