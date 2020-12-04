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「萬人迷」熟女做醫美肉被割走　勾人眼消失爆哭：我現在像妖怪！

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▲▼ 「萬人迷熟女」雙眼皮手術！ 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲劉女說自己以前有一雙勾男人的眼睛 。（圖／翻攝自民生頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少女性會進廠維修讓自己更加美麗，不過河南鄭州的劉姓女子卻適得其反，她日前做完眼部綜合微整手術後，一看成效陷入崩潰，哭喊「（以前）大家都叫我萬人迷，現在大家說我像妖怪」。

▲▼ 「萬人迷熟女」雙眼皮手術！ 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲劉女手術後的樣子 。（圖／翻攝自民生頻道）

綜合陸媒報導，劉女表示，自己以前是「萬人迷」，但11月花了1.34萬元（人民幣，下同，約新台幣5.8萬元），在「康倫整形」做了割雙眼皮等眼部綜合微整手術後，發現自己變成了「大妖怪」。

▲▼ 「萬人迷熟女」雙眼皮手術！ 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲劉女的眼睛。（圖／翻攝自民生頻道）

劉女痛哭，「我在做生意的批發市場裡，大家都叫我萬人迷。都說我的眼睛是勾人的，現在大家說我像妖怪。我的肉被割走，臥蠶也沒有了，現在一隻眼大一隻眼小，看著還不對稱。」

除此之外，劉女覺得眼睛很痛，像被針刺一樣，之前的眼睛是天生的臥蠶，根本不需要做眼袋手術，自己的訴求是開眼角提眉，但眼角也沒開好。

▲▼ 「萬人迷熟女」雙眼皮手術！ 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲劉女說自己是萬人迷。（圖／翻攝自民生頻道）

對此，醫美診所回應，手術還沒過恢復期，手術還沒過恢復期，就來醫院鬧事，這是完全不對的，「她繳了一個眼綜合的錢，我們給她做了眼袋和眼綜合兩個項目。」診所拿出具有雙方簽名的契約，證明事後針對「眼睛一大一小」的部分，已退還5000元（約新台幣2.1萬元）。

▲▼ 「萬人迷熟女」雙眼皮手術！ 。（圖／翻攝自民生頻道）

▲劉女擔心蘋果賣不出去。（圖／翻攝自民生頻道）

消息曝光後引發網友熱議，紛紛笑說「你對萬人迷有誤解」、「實在是忍不住笑了」、「拿著之前的美顏照和現在素顏比，我覺得不妥」、「一時竟不知從何說起」、「 劉女士的指甲做的好像斷了手指頭一樣」。不過也有人表示，「支持維權 這並不好笑 支持大姐維權。」

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