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高雄恐怖園長爆打2歲童！見「額頭腫一包」瞎辯：蚊子叮的　媽氣炸

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記者吳奕靖、許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄市某私立幼兒園10月底爆出不當管教事件，一名媽媽昨（2日）於臉書粉專「靠北惡質幼兒園」投稿，2歲8個月大的兒子因在幼兒園太吵，遭園長以徒手、紙捲方式打頭，導致兒子的額頭出現明顯紅腫，怎料，園長卻說詞不一，甚至辯稱紅腫的印記「是蚊子咬的」。對此，高雄市教育局、家防中心也做出回應了！

▲▼高雄市某私立幼兒園爆不當管教事件。（圖／翻攝臉書粉專「靠北惡質幼兒園」）

▲高雄市某私立幼兒園園長因2歲男童太吵，動手打額頭。（圖／翻攝臉書粉專「靠北惡質幼兒園」，下同）

這名媽媽在PO文控訴，兒子10月27日放學由阿嬤帶回家後，拿下安全帽時，額頭出現一塊紅腫印記，起初她詢問「怎麼了？」兒子只低著搖搖頭，她感覺不太對勁，認為兒子表現狀況有異常，便說了「不管發生什麼事，媽媽都會保護你」，兒子這才透露「媽媽，園長媽咪打我，她用手打我的臉，還用紙捲一直打我的頭。」她進一步問兒子原因、在哪打，兒子則說「因為園長媽咪說我好吵就打我，我哭哭園長媽咪還大聲罵我，我睡醒老師說要開會，在園長辦公室。」聽完兒子被毆打過程後，隨即打電話詢問園所，要求園長回撥電話，並帶兒子去驗傷，通報社會局，而等了一夜後，園長並沒有回電。

媽媽提到，事發隔天、10月28日她與孩子的爸一起前往幼兒園開會了解狀況，惟園長堅決否認有打她兒子，且商談過程她還感受到，園長一直把問題導向兒子的班導師身上，然而，兒子從上學到事發前，每次放學回家總會提及班導師的好，也很愛老師，因此她相信班導是用心的老師；另外讓她感到奇怪的是，園長不讓家長與老師有直接聯絡方式，一律是由學校群組來詢問，事後她便立即通報教育局，至於園長當晚雖有試圖聯絡她，但園長不願說出實情、只想含糊帶過的態度，讓她決定婉拒與園長的會面。

媽媽10月29日詢問兒子班導師後，證實兒子所說的是事實；不過，教育局去園所訪查時，園長每次供詞都不一樣，第一次稱沒有動手，第二次說打小腿，第三次教育局會談又說是打小腿跟手，第四次社會局會談則稱，有打肩膀，頭上的紅腫印記是「蚊子咬的」。

▲▼高雄市某私立幼兒園爆不當管教事件。（圖／翻攝臉書粉專「靠北惡質幼兒園」）

▲媽媽事後帶兒子去醫院驗傷。

面對園長說詞反覆，媽媽痛心表示「您到底打了我兒子哪裡？您到底打了我兒子哪裡？明明傷在頭部，卻可以避重就輕的說其他部位都講有打....是不是我孩子入學至今妳所陳述的每一個部位妳都打過了？ 他只是個2歲8個月一個手無寸鐵、被打還不會還手的孩子，更何況您是園長.....為何您無法控制情緒？您知道您身份是這所園區的負責人嗎？您知道您是這間園區老師及學生的表率嗎？試問園長，為何您打在孩子的頭部？ 」

媽媽還提到，園所的其他老師於開會時，還要她不要執著過去，讓她相當氣憤「所以要一個真相不應該嗎？這些老師昧著良心袒護，是不是害怕說了實情沒有工作？ 」另外，她也不捨表示，兒子至今提起園長動手的事情，仍記憶猶新，只要有人在兒子面前舉起手，兒子就會有閃躲動作，夜晚突然大哭喊著害怕。

對此，高雄市教育局也做出三點回應，「一、本局於接獲此案，立即於10月29日到園查察，園長坦承有拍打幼生，已涉有不當管教情形，另本案由社會局同步查察行為人是否違反兒童及少年福利與權益保障法。二、本局已依幼兒教育及照顧法，要求園方限期改善，後續積極加強稽查，並輔導園方確實改善，以保障幼生權益。三、園方若未依規定在限期內完成改善，本局續依幼兒教育及照顧法裁處罰鍰，並得按次加重處罰；另其中是否涉有違反兒童及少年福利與權益保障法情事。」

家防中心主任李慧玲則表示，「10月底有接獲通報，已進行調查，但園長說詞一直反覆，與孩子被打的部分、傷勢證明說法不太一樣，目前正持續蒐證，若園長確實有不當行為，會依《兒少權》49條、97條，對孩子有不正當行為，處6萬到60萬元不等罰緩，並得公布其姓名。」　

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