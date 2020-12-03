大陸蟹黃用「一頁式廣告」隔海假冒販售　苗蟹農氣炸報警　　　

▲不法集團係在中國生產劣質蟹黃醬，佯稱國內優質商家，製作一頁式廣告，並利用境外IP公開販售 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗警分局日前接獲民眾報案，稱其自身的照片遭盜用刊登在臉書帳號推播的一頁式廣告上，該廣告係以「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」為標題販售商品，但實際商家並無配合該商品刊登廣告，警方獲報後立即展開調查，經追查後發現，該不法集團係在中國生產劣質蟹黃醬，佯稱國內優質商家，製作一頁式廣告，並利用境外IP公開販售，警方將國內相關搭配物流及資金往來業者查緝到案說明、擴大偵辦。

警方指出，一頁式廣告因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，都集中在同一頁面，方便快速，符合現在的消費趨勢，而近期臉書出現大量的一頁式購物廣告與粉絲專頁，以限時低價促銷與貨到付款方式，也假冒臺灣各地知名農特產品的名義及話術吸引消費者購買。

但消費者收貨付款之後卻發現該商品廣告不實，前去購物粉絲專頁要求退貨時常遭封鎖，或該商品廣告已下架，讓消費者感到束手無策，進而求助警方，然而追查後發現，一頁式廣告申登的帳號用戶常為香港或中國大陸地區，係屬境外，難以追查源頭。

苗栗警分局提醒民眾，網購雖然方便快速，但在訂購商品前仍應多加查證，勿輕信網頁廣告，並慎選商譽良好之電子商務平臺；另民眾可透過內政部警政署165宣導平臺每週公布的「民眾通報高風險賣場」資訊，即時掌握最新防詐資訊，以保障自身權益。

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