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門號沒流出還是一堆廣告電話！他傻眼：怎麼知道的　網揭穿真相

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▲▼騷擾電話,廣告電話,一接就掛,未接來電,拒接。（圖／記者曾筠淇攝）

▲號碼沒流出去，還是有很多廣告電話打到原PO手機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都接過「廣告電話」，像是銀行貸款、保險等等。就有網友在PTT的MobileComm發文，說他之前有辦一個門號，但因為只是要當成網路分享器，所以該號碼完全沒拿來做什麼，照理說只有電信商跟他知道這門號，沒想到還是接到一堆廣告電話，讓他忍不住直問「電話號碼沒流出去，為什麼會有人打來？」

這位網友文中表示，這個門號電話「完全沒流出去」，他完全沒拿來打，也沒拿來做什麼，照理來說只有他跟電信商知道這個門號。結果一打開通話記錄，就發現包括「單身聯誼」、「車貸」、「股票推銷」等廣告電話還是不少。

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原PO就納悶，「怎麼三不五時會有人打來，沒裝Whoscall還真不知是誰」，好奇這些打來的人到底是怎麼知道他的門號號碼。貼文一出，就有網友直呼，「盲打；亂槍打鳥」、「電話也就10碼」、「你以為這個門號只有你用過嗎」、「就算是排列組合也會有啊」、「照流水號一直打下去不就會打到你的號碼了」、「盲打，或者這支號碼有前人使用過。」

不過，也有人表示，「聯絡人，簡訊權限」、「台灣個資本來就很氾濫，有專門的集團在賣的」、「有種儀器叫掃號機，要多少電話號碼掃下去都有。」更有人點出一種「一接起來就秒掛的陌生電話」，其實是地毯式機械自動撥打號碼確定是否有人在用，集合成冊後流出販賣。

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