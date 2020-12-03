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全台最荒涼車站！一年僅283人搭乘「無驗票員」：自己走快嚇死

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

▲群馬縣上越線的地下車站「土合駅」。（圖／翻攝自Google Map）

記者施怡妏／綜合報導

台灣的火車站有著各式各樣設計，有的是現代科技風，有的呈現懷舊復古味，但有些車站則是荒涼到根本沒有人知道，有一名網友分享，日本網友公認最荒涼的火車站，是位於群馬縣上越線的地下車站「土合駅」，因此好奇想知道，「台灣哪個火車站最荒涼？」對此，不少網友都點名「屏東枋山火車站」。

原PO在PTT板上發文，根據統計發現，群馬縣上越線的地下車站「土合駅」，一天乘車人次不到20人，成為日本網友公認「最荒涼可怕的火車站」，因此好奇提，「台灣最荒涼的火車站是哪一站呢？有沒有八卦？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

▲枋山車站。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

▲內獅車站。（圖／翻攝自Google Map）

有日本網友到土合駅火車站拍攝內部，站內牆壁斑駁，燈光昏暗，仿佛廢墟一般，還有長到看不到盡頭的階梯，就像是鬼片中會出現的場景，車站內幾乎沒有半個乘客，也沒有管理員，車站外面也超空曠，一整片黑漆漆，只有幾盞路燈，沒有仔細看根本不會知道那裡有車站。

貼文一出後，許多網友點名屏東縣的「枋山車站」以及「內獅車站」，「枋山真的滿厲害的，過去的途中跟站上都沒人」、「投枋山一票，上次自己走上去，真的快嚇死」、「內獅跟枋山也都沒驗票員啊，枋山還在一個半山腰上」、「內獅那種是連遊客都不會去的地方」。

根據台鐵107、108年度營運年報「各站客貨運起訖量」，其中內獅車站於107年度時，上、下車人數僅有283人而已，成為最荒涼的火車站。枋山火車站107年度上、下車人數也只有906人，成為倒數第二荒涼的車站。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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