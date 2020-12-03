SWAG徵選男優　一看條件「無酬勞」鄉民全軟了：男女平權勒？

▲無酬徵男優，讓不少人嘲諷「說好的男女平等呢？」（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

《SWAG》是新一代情色付費平台，日前「徵無酬勞男優」活動引發熱議，其中「活動辦法」，可以看到SWAG表示，該徵選為無酬勞性質活動，「報名者若收到正式錄用通知後，需提供近一個月的健康報告，並簽定肖像權授權同意書無償供 SWAG 推廣使用」，讓鄉民高呼「說好的男女平等呢？」

本站日前報導《SWAG徵選男優「機會來了」 老司機笑轉發：敢衝嗎？》有網友1日在PTT的Gossiping板上問卦「SWAG徵無酬勞男優」，分享官方活動報名頁面的截圖，只見上面寫著「SWAG 男優徵選」幾個大字，不過仔細一看會發現，該徵選為無酬勞性質活動。

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貼文一出，就有人留言為男優待遇打抱不平，「無酬勞還有人推，廢到笑」、「連健康檢查的錢都不出」、「我只能說女權大勝利，男生連物化的機會都不給，都是拍A片！男生只能無償還認為男生賺到，我決定為男權發聲」、「此事，賤賣一詞不足以相容」、「無酬是三小？」

甚至還有網友表示，「捐血都有送餅乾耶！給個營養津貼吧」、「一滴血、一滴精，竟然要我做的白工……是有這麼窮喔」、「無償勞動就算了，還肖像權？台灣這麼窮就別拍a片賣錢了」、「露臉還無酬，自己想清楚吧」、「臨演都有車馬費了，沒錢還要肖像權看誰不起」、「男女平權勒？這違法性別工作平等法囉！違法還這麼高調？」