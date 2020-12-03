雲林垃圾火警意外頻傳　縣府現勘總督促精進管理

▲雲林的垃圾問題由來已久，近來因全國焚化廠除役停爐等因素，讓其他縣市接受本縣委外處理量大幅降低。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近期頻傳掩埋場火警事故，造成財務損失影響甚巨，縣府為協助各掩埋場改善缺失，縣長張麗善會同多名鄉鎮長等前往虎尾鎮公有掩埋場現勘，後續交由環保局進行各掩埋場總體檢，通盤檢討各場管理情形，除協助爭取經費，強化掩埋場硬體設施，亦要求各公所應做好掩埋場管理及防火措施。

雲林的垃圾問題由來已久，近來因全國焚化廠除役停爐等因素，讓其他縣市接受本縣委外處理量大幅降低，面對龐大的垃圾處理問題，縣府除了打包除臭的治標，也推動零廢棄資源化系統(ZWS)來治本；縣府一直呼籲全體鄉親都能從源頭開始做起，家家戶戶都能夠落實垃圾分類、減量，減輕清潔隊垃圾清運負擔。

▲雲林縣近期頻傳掩埋場火警事故，造成財務損失影響甚巨，縣府為協助各掩埋場改善缺失，縣長張麗善會同多名鄉鎮長等前往虎尾鎮公有掩埋場現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善指出，縣府將透過掩埋場總體檢邀請專家學者及消防局參與進場，徹底檢視掩埋場各項營運管理項目及消防設施，評估各掩埋場缺失及改善精進方案，倘若缺失限期不改善者，一律取締告發，絕不寬貸。

雲林縣長張麗善表示，轄內共有16家回收業者屬消防法規列管單位，本年度已輔導全數完成改善工作，其餘未屬消防法列管單位亦全數輔導設置滅火設備加強防災工作。今年度褒忠鄉及土庫鎮公所協助巨大傢俱進場破碎，農業處也補助斗六市、大埤鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉農業廢棄物碎木機，以協助農業廢棄物處理，望全面禁止露天燃燒的情事發生。

▲農業處也補助斗六市、大埤鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉農業廢棄物碎木機，以協助農業廢棄物處理，望全面禁止露天燃燒的情事發生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局代理局長黃富義說明，環保局將持續嚴格督導各掩埋場改善缺失，建立掩埋場精進措施制度，並結合環境管理系統PDCA概念，經由規劃(Plan)、實施(Do)、檢查(Check)及改善(Action)的動態循環程序中，重新檢視及精進各掩埋場整體改善管理。

黃富義表示，今年度環保局向環保署爭取各公所掩埋場改善經費，總計新臺幣1,512萬5,459元，這次通盤檢視各場總缺失，如各公所明年度需經費強化掩埋場硬體設施，環保局將全力協助各場向中央爭取補助經費，俾利有效提升掩埋場管理及防火措施，杜絕火警事故再度發生。

▲縣府除了打包除臭的治標，也推動零廢棄資源化系統(ZWS)來治本；並呼籲全體鄉親都能從源頭開始做起，落實垃圾分類、減量，減輕垃圾清運負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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