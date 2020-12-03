嘉義「乖巧園藝男」車庫倒地陷火海　母親想救悲喊：僵硬拖不動

▲嘉義太保2日下午驚傳住宅火警，1男子死亡。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

嘉義縣太保市北港路一處民宅車庫2日下午2時25分，因不明原因起火，警消獲報到場後，42歲江姓男子已被燒死。死者母親表示，在2樓聞到煙味下樓查看，發現兒子躺在地上，身旁已經著火，想救他卻已經僵硬拖不動。

嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡表示，獲報派員到場後，發現整個車庫都是濃煙，男子躺臥車庫內，身體焦黑且僵硬，明顯死亡，而燃燒部分僅車庫，未延伸至民宅內，面積約15至20平方公尺。

現場初步研判，疑似是使用電器時不慎著火或電線走火造成起火，江男發現火勢一度嘗試撲滅，但因現場多為塑膠易燃物，被濃煙嗆昏，才命喪火場。

▲死者母親表示，想救兒子卻已經僵硬拖不動。（圖／記者翁伊森翻攝）



江男母親提到，當時她正在2樓睡覺，發現冒煙情形下樓時，火勢已無法控制，想要救兒子也發現已經僵硬拖不動，只好逃出來請鄰居幫忙。她還說，江男是一名相當乖巧的孩子，平常與她一起同住，從事網路園藝盆栽販售，與他人並無糾紛，接到訂單之後，常常工作到三更半夜。怎料一場大火，就這樣奪走兒子的性命。

江男鄰居則表示，他有聞到燒焦的味道，且連續聽到兩次「砰」的聲音，而走到隔壁一看，才發現江男家的車庫門開著，江男已躺在車庫內，臉呈現焦黑模樣。

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