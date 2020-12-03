好消息！陳時中：新冠疫苗有望提前到明年3~6月開打

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫苗有望提早開打！衛福部長陳時中今（3）日出席立法院衛環會進行專案報告並備詢，國民黨立委賴士葆詢問疫苗何時才能開打？陳時中表示，原本預計是年中，但應該會慢慢往前到明年3~6月間施打。

中央流行疫情指揮中心日前表示已採購1500萬劑疫苗，賴士葆在質詢一開始，就針對採購費用進行提問，希望能得知採購花了多少錢？最快何時能開打？明年開打後，每一劑要價多少錢？

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賴士葆另提到立法院編列115億元特別預算與20億元研發預算，原本要砍掉58億，但後來還是全數通過，就是要讓衛福部用在疫苗上。不過，特別預算將在明年6月底到期，他也質疑是否能夠在到期前全數用完？

對此，陳時中回應，目前無法告知疫苗訂金付了多少錢，因為還有其他項目在談，「時候到了會讓大家知道」，至於施打時程，原本規劃是明年第二季，但可預計從年中慢慢往前，特別預算也有望在明年6月底起用完。

賴士葆聽聞後，直言「是好事」，繼續追問明年疫苗開打時間是否有望落在3至6月？陳時中回應，「希望」，但應該無法再年中前全數施打完畢。

賴士葆另詢問明年疫苗開打後，是否會比照大韓航空、紐西蘭航空等推出「疫苗護照」？陳時中表示，辦法是可以訂，但什麼時候開始做，還要與相關單位討論，但在開打疫苗前一定會做。