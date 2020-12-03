秋冬專案第二日！入境9人未持合格報告「1人疑似不符規定」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬專案12月1日起正式實施，其中在邊境部份要求入境時檢附登機前三日內陰性證明，中央流行疫情指揮中心今（3）日表示，2日整日總共有1458人入境，沒有檢附合格檢驗報告9人，其中有1份疑似不符規定，必須等待補件。

因應日益嚴峻的國際疫情，中央流行疫情指揮中心公布秋冬專案，從邊境、社區、檢驗三面向加強管理。邊境部份要求自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來台目的(求學、工作、外交公務等)，必須檢附登機前三日陰性證明，違規者依法可處1萬至15萬元；若無法取得證明，衛福部也開放簽切結書回台，若合乎例外條件可免罰。

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莊人祥表示，秋冬專案第二日共有1458人入境，沒有檢附合格檢驗報告9人，都入境後簽切結書，當中有8人屬於符合例外條件，另有1人則疑似不符規定，還需進一步調查。

莊人祥說明，該名不符規定者有檢附檢驗報告，但相關格是有疑慮，無法判斷其檢驗方式，還要和他取得報告詳細做最後確認，若補件完成可免罰。

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