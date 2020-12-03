1月起擬開「旅遊業培訓」專班！林佳龍證實：盼靠勞動基金救業者

▲受疫情影響，出入境旅客幾乎歸零。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光旅遊業成重災戶，交通部陸續推動紓困振興方案，盼能協助業者度過難關。交通部長林佳龍表示，目前正與勞動部洽談，預計將由交通部提出專案，讓旅遊業員工進行充電培訓，將以專班方式上課，即使沒有收入也可領取補助，預計於紓困方案12月底結束後接連推出。

林佳龍表示，交通部目前正與勞動部溝通，由於交通部經費有限，考慮到勞動部本是促成就業安定，希望能倚靠勞動基金，為旅遊業員工開設充電專班或在職進修等，交通部責成主任秘書，將代表提出專案申請，讓旅遊業員工即使無薪水可領，也能有補助可拿，且在明年後疫情時代能立刻投入市場。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，希望在職進修的充電專班能在紓困3.0結束後，也就是明年1月起接連推出，針對沒有資遣員工的旅遊業者，可讓員工留職停薪，先上勞動部開立的在職專班，充電休息，等待明年疫情過後，能馬上投入旅遊市場。

林佳龍表示，這不會只是一般的培訓，會以專班方式執行，希望能提升技能、投資人才，讓台灣在後疫情時代，成為最有競爭力的國家，目前疫苗已經研發完成，稍微看到曙光，但最後一段路也是最難走的一段路，旅遊業者已經辛苦撐過一年，希望能再努力撐半年，業者生計受到國境管制政策影響，政府資源理應給予協助。

▲觀光局指出，至少要二到三年才能恢復1200萬人次的國際旅客水準。（圖／記者李毓康攝）

另外針對觀光局升格觀光署一事，林佳龍表示，目前已將該案送交行政院審查中，預計本期會送交立法院會期審查，若升格成功，將可把政府各單位的觀光資源整合，如地方創生、農村再造、宗教資源、商圈、觀光工廠、體育休閒等，都可一併推動，落實觀光主流化的目標。