健保費率年底前恐無定案　陳時中拋震撼彈：大家安心過年吧！

▲衛福部長陳時中回答健保費率問題。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中今（3）日接受國民黨立委蔣萬安質詢時表示，原本希望健保平衡費率能達4至5年，才能在給支付上有更長程規劃，雖然今年受到疫情影響，仍希望平衡費率至少維持2年較佳。不過，休息時間被問到何時才會定案？他表示，「大家安心過年吧！」媒體追問到底是西元年還是農曆年？他並未正面回應，只笑著表示「過完年再來問我吧。」

依據《健保法》規定，若健保安全準備金低於1.5個月，就須重新檢討費率，今年健保短絀金額高達676億，安全準備金也無法維持1個月以上支應，調漲勢在必行，但健保會卻出現8年來首度對費率沒共識，最後將4.97%、5.47%~5.52%兩案併陳供衛福部裁決。

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若依照最低版本4.97%，明年安全準備金僅能維持1個月支應，勢必再度面臨調漲命運，但若調升到最高版本5.52%，雖然可以讓安全準備金達到2個月，可以凍漲至少2年以上。

明年健保調漲幅度未定，陳時中昨日拋出「4費率、3配套與1時辰」規劃。蔣萬安詢問，衛福部究竟希望維持哪一個版本？希望維持多久才能到下一次調漲？如果相關配套要修法，如海外所得納入計算基礎，修改出國停付保規定，以及部分負擔調漲是否會影響上路期程？

對此，陳時中回應，今年受到疫情影響，經濟呈現兩極化，高整恆高、低者仍低，應該無法調到滿水位，但仍希望維持2年平衡費率較佳。至於委員詢問的相關配套，的確有包括修法，希望可以一併獲得解決，調漲部分負擔也有可能，至於調幅以及方向，都有待大院通過才能上路。