喝生髮水治胃病！20小童「全身長滿毛」　罕見狼人症尚無藥可醫

▲西班牙出現20名孩童誤服生髮水，因而罹患多毛症，全身長滿毛髮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

西班牙日前出現20名兒童因為腸胃不適，喝下在藥局購買的糖漿，沒想到原本毛病不但沒有痊癒，全身還長出了毛髮，調查之後才發現原來是糖漿中含有生髮劑，事發至今2年過去仍有多名孩童罹患「多毛症」，俗稱「狼人症後群」，目前尚不清楚是否有機會治癒。

根據《每日郵報》報導，西班牙當局官員坦承，製藥廠商將原本要治療胃食道逆流的奧美拉唑（Omeprazole）標籤，貼在了毛髮生長藥物米諾地爾（Minoxidil）的藥水外瓶上，再被送到坎塔布里亞（Cantabria）、格拉納達（Granada）與瓦倫西亞（Valencia）地區，導致各個地區共20名兒童喝下了含有生髮藥物成份的糖漿，儘管事發至今已經2年，也有施予治療，但多數孩童仍全身長滿毛髮，家長現已要求賠償。

根據西班牙衛生部數據，自當局收到一個受害家庭的代表律師哈維爾（Javier Diaz Aparicio）投訴此案，相隔2個月後，於2019年7月底才意識到藥廠貼錯標籤，因而關閉了涉案企業，並召回藥品。一名母親則無法接受地表示，自己的女兒服下高劑量的錯誤用藥，當時沒人打電話給她，建議她如何處理，「為什麼測試一種藥物需要經過2個多月？過程中卻什麼也沒透露，我感到憤怒、害怕、被誤解，他們缺乏同情心。」

報導指出，這些受害家庭現已對製藥實驗室與幾家公司提出了民事、刑事的訴訟，控告他們將進口販售的藥物與國內製造分售藥物搞混，另外，坎塔布里亞兩家藥局也收到指控，而法院後來宣告藥局無罪。據悉，這些孩童因服用生髮藥物而罹患名為「多毛症」（Hypertrichosis）、俗稱「狼人症後群」（Werewolf Syndrome）的罕見疾病，會在身體任何部位長出超過一般長度的毛髮，目前尚不清楚是否有治癒的可能性。

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