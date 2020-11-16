在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品！她帶女兒玩滑梯...目擊傻眼了

▲她在設施平台上，看到保險套外包裝。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親今早帶孩子到公園玩耍，不料在兒童設施上，驚見情侶野戰後留下的戰利品，忍不住怒轟噁心。po文掀起熱烈討論，不少老司機搖頭直呼，「應該是提早帶他們的小孩來認識遊樂設施」、「不是為了省錢，是為了刺激」。

這名母親在「爆怨2公社」發文怒道，「有需要這麼省嗎？在公園兒童設施上打砲！早上帶女兒來溜滑梯，實在很噁心，好心情都沒了。」

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只見保險套外包裝被丟在遊樂設施的平台上，旁邊還留有可疑的水漬，這一幕看在家長眼裡，覺得非常母湯，不禁感嘆「有戴套加分沒錯，但至少別留下垃圾吧！」

▲不少家長留言撻伐。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們紛紛回應，「要出人命了」、「應該是在解鎖打砲地點的樣子」、「就是半夜在公園做活塞運動，然後又不想生」、「往好處想...說不定只是吹氣球呢」、「說不定是從口袋掉出來的」、「小朋友齊打交」、「只有外包裝還好啦」、「之前清明掃墓，在墓的土堆旁邊看到用過的保險套，這個比較讓我驚恐」。

po文也釣出不少家長，一起憤怒撻伐道，「太誇張了啦！噁心！這孩子們玩的設施，一點水準都沒有，該大力抱怨」、「懂妳！一早好心情帶孩子溜個滑梯，看到這東西誰還有興致想溜」。

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