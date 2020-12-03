因「一支香」被公公逼離婚　她怒找來爸媽：離就離！結婚要找孤兒

▲原PO說，公公要求拜拜大支香跟香環不能斷。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文表示，「公公因為一支香要我離婚」，建議以後大家找孤兒結婚，「不然不要結婚，真的太心累了。」她也無奈說，要是老公能硬起來，公公再怎麼胡鬧也沒用，也是離婚原因之一。

當事人1日在「Dcard」社交平台寫道，和老公是在2014年認識的，交往兩年多決定結婚，她沒婆婆只有公公，婚前只見一次面；後來老公有了一筆意外之財後，公公開始瘋狂做了很多不必要的事，拜拜的流程就是早晚要敬茶，然後大支香跟香環不能斷。

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原PO說，每天都會被公公叫去做東做西，初一要準備「九菜一湯」，十五要準備餅乾水果；有次公公出去了，剛好他們去買拜拜的東西，回來時大支香剛好沒了，「他居然大抓狂，要我跟我老公離婚。」

「我也是黑人問號，香沒點到跟我有什麼關係」，原PO無奈表示，「如果今天是因為我老公帶我去逛街也就算了，重點是我們是去買他交代要買的拜拜東西，而且大支香沒了再點很困難嗎？有必要大發雷霆？」

▼原PO霸氣離婚。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

原PO指出，後來她氣到打電話給爸媽，開車來幫忙載行李，然後直接說「離婚就離婚，以為很稀罕是不是。」她建議，「以後大家找孤兒結婚，不然不要結婚，真的太心累了。」

原PO回覆網友的問題說，「我媽有噴他（公公）一波，就說如果今天是因為女方出軌，還是有哪裡做的不夠好什麼的，也就算了。為了一支香要我們離婚，會不會太扯？」

有網友好奇，「妳老公也讓妳公公這樣胡鬧嗎？」原PO回，「是呀，這也是離婚其中一個原因。要是今天他能硬起來，我公公再怎麼胡鬧也沒用。」

對此，許多網友留言力挺原PO，「霸氣，最欣賞這種女生了」、「趁沒有小孩離一離，佩服妳的勇氣啊，見一次公公就敢結婚」、「離得好！！沒有必要委屈自己。」