小三挨告秀內幕照「二女事一夫」喊冤：交換伴侶　正宮怒火破表

▲小三與人夫偷情，辯稱以為離婚且正宮知道他們「玩在一起」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

新北一名人妻發現丈夫外遇，小三卻喊冤，反咬人妻聲稱自己已和丈夫離婚，她才會和男友與這對「夫妻」玩在一起並交換性伴侶。人妻則認為，小三明知她和丈夫並沒有離婚卻還發生性關係，火大求償60萬元。

根據判決指出，人妻小芳（化名）主張小三依依（化名）明知道阿強（化名）是她的配偶，竟和阿強多次偷情，她於今年4月發現時，相當難過且認為依依怎麼可以這樣對待她，憤而提出60萬精神撫慰金。

依依挨告反駁，表示當初是小芳跑來跟她說她和阿強已經離婚，所以依依才會和自己當時男朋友以及小芳夫妻玩在一起、彼此甚至有性行為發生，強調是「聯誼關係」所以她與阿強發生性行為，小芳從頭知情且同意，更拿出一張阿強一手摟小芳一手摟她並且兩個女人一起親密親吻阿強臉頰的照片。

小芳稱，當下是在玩遊戲，這照片只能證明三個交情不錯，但無法證明有答應可以與丈夫發生性行為。

法官認為，依依知道阿強是有老婆的，且無法提出小芳同意她與阿強可以發生性行為證明，認定依依嚴重侵害小芳配偶權，審酌雙方財力，認為小芳提出60萬賠償金稍高，認為依依應賠償30萬為適當。

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