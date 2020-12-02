結婚30年一半都在「共享老公」　人妻見小三兒崩潰求償500萬

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓人妻不滿劉姓丈夫尚未離婚，就與李姓小三生下一子，還隱瞞整整15年，讓她身心嚴重受創，因此決定提告求償500萬元。不過，由於黃女提告時已經超過侵權行為請求權的10年時效，台中地院法官衡量後，判劉、李兩人應賠償80萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲黃女與丈夫結婚30年，卻不知道對方外遇長達15年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

黃女在判決書中提到，丈夫是在15年前開始發展婚外情，並在2007年與李女生下一子，這件事情她直到2019年10月間才從朋友口中得知，起初還有些半信半疑，但上網搜尋李女的臉書帳號，發現他們感情融洽，平時會以夫妻相稱，甚至還有育有一子。

黃女控訴，劉、李兩人在2018年至2020年間多次相約一同出遊，丈夫甚至還幫小三慶生，讓她獨自承受配偶背叛的壓力，身心嚴重受創，「我和他結婚30年有半數以上的時間都被騙了」，實在氣不過，這才決定提告求償500萬元。

▲劉男承認與李女育有一子。

對於上述指控，劉男、李女坦承兩人的確育有一子，但辯稱孩子是在2007年4月間出生，侵權行為應該已經超過時效，況且所謂的相約出遊，其實是廠商招待的行程，慶生的事情也不是由他們上傳到臉書，此外，男方曾在2019年11月間轉移一筆土地給黃女當作彌補，如今還要求償500萬元根本不合理。

台中地院法官則認為，劉男迄今尚未離婚，李女明知男方是有配偶之人，仍答應交往，一起同居、出遊、慶生，的確已經破壞黃女的婚姻關係。

法官接著指出，考量到黃女是在今年5月5日遞狀，已經超過侵權行為請求權的10年時效，但同年5月6日後，因為事實發生尚未經過10年，李女也沒有舉證證明她已經知悉此事超過2年，因此還是可以對這之後的侵權行為所生之損害請求賠償，最終判劉、李兩人應連帶賠償80萬元較為適當，全案仍可上訴。