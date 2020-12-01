「不該騙大家」！38歲網紅「娶65歲女」...突開直播道歉：她73

▲38歲網紅近日開心宣布結婚，對象則是一名65歲的女子。（圖／翻攝自中國報）

實習記者高琳景／綜合報導

愛情前面「年齡」不是問題。南韓一名38歲網紅日前開心宣布和一名65歲女子結婚，正當大家紛紛獻上祝福之際，近日他卻在直播時突然向外界公開道歉，指他對於結婚一事有所欺瞞，原來他的妻子真實年齡是73歲，並非是外界所知的65歲。

根據《中國報》報導，南韓38歲網紅波仔日前開心宣布結婚喜訊，2人年紀雖然相差很多，但他表示，和妻子是在一次做志工時認識，當時和她四目相對後就確認了彼此的愛意，兩人進而開始交往，甚至決定一起迎接人生大事。

正當兩人計畫舉行婚禮時，新娘的妹妹卻強烈反對，所以最後只能等到新娘妹妹離世後才正式結婚。喜訊曝光後，在網路上引發一陣熱議，不少網友也紛紛獻上祝福。

▲「波仔」向網友道歉，表示妻子是73歲並不是65歲。（圖／翻攝自中國報）

不過，近日波仔卻突然在YouTube開直播向外界道歉「不該騙大家…」，他表示「妻子的真實年齡其實是73歲，並非是外界所知的65歲」。

波仔透露，2人剛認識時，妻子因擔心被他嫌老，因此謊報了接近10歲，直到2人結婚洞房花燭夜時，發現手感根本就不只65歲，追問之下才發現她的真實年齡。對此他也提到，並不會因此而介意，畢竟2個人的年齡加起來都將近百歲了，不會在乎這一點數字，他甚至認為「無論是65還是73，她始終都是我最美的新娘」。