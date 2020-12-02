男遭惡火奪命！媽睡一半聞濃煙衝下樓　見「兒成焦屍」躺車庫崩潰

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

嘉義縣太保市北港路一處民宅車庫今（2日）下午2時25分許因不明原因起火，警消獲報到場後，42歲江姓男子已被燒死。現場初步研判，江男發現火勢一度嘗試撲滅，但因現場多為塑膠易燃物，應被濃煙嗆昏，才命喪火場。

▲嘉義太保一名男子2日於自家車庫被燒死。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣消防局第二大隊大隊長沈廷衡表示，獲報派員到場後，發現整個車庫都是濃煙，男子躺臥車庫內，身體焦黑且僵硬，明顯死亡，而燃燒部分僅車庫，未延伸至民宅內，面積約15至20平方公尺。

▲江男母親說，發現冒煙想阻止時，火勢已無法控制。（圖／記者翁伊森翻攝）

對此，江男母親提到，當時她正在2樓睡覺，發現冒煙情形下樓時，火勢已無法控制，而她也說，江男是一名相當乖巧的孩子，平常與她一起同住，從事網路園藝盆栽販售，與他人並無糾紛。怎料一場大火，就這樣奪走兒子的性命。

江男鄰居則表示，他有聞到燒焦的味道，且連續聽到兩次「砰」的聲音，而走到隔壁一看，才發現江男家的車庫門開著，江男已躺在車庫內，臉呈現焦黑模樣。

▼江男鄰居表示，當時有聽到兩次「砰！」的聲音。（圖／記者翁伊森翻攝）



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