嘉義男到包廂做「攝護腺保養」...才剛進行一半！房門秒被打開

▲花花被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名有前科的女子「花花」（化名）經營一間養生館，但她卻在店內媒介多名女子，與不特定男客從事半套性交易，自己則從中抽取傭金。對此，嘉義地院審理後，依法判她6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，花花先前才因為妨害風化案件，被法院判5月徒刑確定，但她經易科罰金執行完畢之後，卻仍是不知悔改，竟然又基於意圖使女子，與他人為猥褻之行為，而容留、媒介以營利之犯意，在養生館包廂內讓女子以按摩為名義，為不特定男客從事半套性交易。

每次半套性交易費用為1200元，而花花則會與進行性交易之小姐三七分帳，以此方式增加自己收益。詭異的營業方式，引起警方懷疑，遂前往該處搜索，而警方前往搜索時，恰巧破獲其中一名小姐正在2樓房內為男客打手槍，當場人贓俱獲。

對此，法官認為，花花的行徑已經破壞社會善良風俗，且本次已經是她第三次犯下妨害風化之罪，可見其沒有悔悟之心，所為誠屬不該，惟念她犯後坦承犯行，態度尚稱良好，在考量其犯罪目的、手段等後，依犯意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利，處以有期徒刑6月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。