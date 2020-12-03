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兩岸企業家峰會8日登場　廈門、台北連線舉辦

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▲12月4日兩岸企業家峰會開幕式前，台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長率台灣企業代表，與大陸全國政協主席汪洋等陸方領導，舉行閉門會議。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲2018年兩岸企業家峰會於廈門舉辦，蕭萬長率台灣企業家與汪洋會面。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

2020年兩岸企業家峰會年會預計於8日舉辦，受疫情影響，本次將以連線方式在台北及廈門兩地進行。依照往年慣例，兩岸雙方理事長郭金龍、蕭萬長，以及大陸國家政協主席汪洋都將致詞，但考量到防疫措施，汪洋與蕭萬長的致詞本次應會透過視訊或影片進行。

「兩岸企業家峰會」為以兩岸企業家為主的民間最高層次經貿交流平台，由兩岸分別籌組、分設理事長，每年輪流在台灣與大陸舉辦，研商兩岸產業交流合作的整體策略與方向。

▼2019年兩岸企業家峰會在南京舉行，蕭萬長致詞。

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長。（圖／大會提供）

目前大陸方理事長為郭金龍，台灣方為蕭萬長，會議設有綜合合作交流、資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業暨青年創業等8個產業合作推動小組，平日就會不定期召開對接會議，並於年會上報告工作成果。

不過，近年受兩岸關係影響，峰會幾乎都在大陸舉辦，今年更受疫情衝擊，將模式改為廈門、台北兩岸連線，陸方已於日前發出參會申請，並特別附上疫情防控管理須知，提到參會者持有「健康碼」綠碼方可參會，並要在12月7日之前進行核酸檢測，若14天內有接觸史、出現過發燒、咳嗽等症狀，或有中高風險地區旅居史、接觸史，則不受理報名。

▼今年海峽論壇在廈門舉行時，汪洋便以影片方式發表致詞。（圖／記者任以芳攝）

▲▼第十二屆海峽論壇,大陸國台辦副主任龍明彪,大陸政協主席汪洋視訊致詞,福建省委書記于偉國, 新黨主席吳成典 。（圖／記者任以芳攝）

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