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台商看26條／一看就懂　李政宏：台商樂見惠台措施推出

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▲▼大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／南京報導

2019兩岸企業家紫金山峰會於南京舉辦之際，大陸國台辦、發改委今（4日）加碼推出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），適逢台灣大選前敏感時機也引起討論。對此說法，大陸台商代表認為，陸方近年一直「按部就班」的調查、蒐集台胞台商的需求，並非針對特定事件，對台商而言，最關心和樂見的仍是能有更多利於台商的措施推出。

▲▼大陸全國政協主席汪洋在兩岸企業家紫金山峰會上發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國政協主席汪洋在兩岸企業家紫金山峰會上發表講話，提及26條發布。

大陸去年為促進兩岸經濟交流，選在2月28日當天推出第一批「對台31條」，主要在廣泛性的層面，提供台灣人在大陸生活、經商的同等待遇，而今日推出的26條措施，則更具針對性和細化，企業面包含可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；生活面台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件等，另還在文創、運動等交流領域更加深入。

大陸全國台企聯總會長李政宏今天於南京出席峰會，他在開幕式後後受訪時直言，這批對台措施在政策性、宣示方向上，每一條可操作性非常強，針對性很高，也一看就懂，這次台資企業不但有著重包括重要的重型裝備、環保、航空、貨運等，甚至包括這個使館協助、體育交流、文創部分、尤其說強化領取居住證台灣民眾的同等待遇，如購屋、就學、電信資費等領域。

▲▼兩岸企業佳紫金山峰會,汪洋,蕭萬長。（圖／記者陳政錄攝）

▲兩岸企業家紫金山峰會在南京舉辦。

在此之下，他認為從去年中央的31條到今年的26條，可看出大陸國台辦等單位不斷的蒐集台灣民眾需求後，按部就班的推動對台工作。因此，面對有記者提問陸方此舉是否影響台商投票，李政宏強調，政治議題應該平常心看待，對台商來說最關心、樂見的是，這些措施能不能幫助台商，以及還有哪些措施即將推出。

另對近日ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》大限將近，李政宏指出，兩岸經貿交流密不可分，ECFA對企業界有其重要性，既然是有利的事情，建議蔡政府應該「從九二共識這個定海神針」出發，才有利於兩岸關係穩定、融合發展，而不是一方面抗中，一方面說兩岸密切交流合作。

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