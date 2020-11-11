兩岸企業家峰會「創新研討會」南京召開　蕭萬長視訊致詞





▲「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，人在台灣的蕭萬長透過視訊於南京主會場致詞。（圖／大會提供）

記者陳政錄／綜合報導

在兩岸企業家峰會年會仍因疫情暫緩的背景下，11日南京市舉行「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，台方理事長、前副總統蕭萬長透過視訊向陸方理事長郭金龍、國台辦副主任裴金佳和與會兩岸企業代表致詞，強調峰會作為促進兩岸產業交流合作的重要平台，將樂於居間協助，促成蘇台雙方產業建立更緊密的合作關係。

蕭萬長提到，由於受到新冠疫情的影響，研討會採取線上線下、視頻連線的創新方式舉行，仍然吸引了400多位兩岸企業家積極參與，令人感到特別地欣慰和鼓舞。

▲研討會有近400位兩岸企業代表與會。（圖／大會提供）

他表示，去年兩岸企業家峰會5日在南京召開年會期間，曾主辦寧台產業合作創新圓桌會議，是雙方研商產業合作創新的先聲，因此今天創新研討會召開，恰逢全球新冠疫情持續蔓延、國際經貿格局劇烈震盪、產業供應鏈斷裂重組、消費需求急遽萎縮等巨大的環境變遷，同時兩岸也都同樣面臨轉型升級、創新趨動挑戰，可說是恰逢其時，具有鼓勵兩岸產業「攜手共進、突破重圍、再創新局」的特殊重要意義。

蕭萬長說，江蘇省是台商在大陸投資最密集、與台灣貿易最活絡的省份，去年12月大陸發布《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，為台商提供了更加廣闊的空間，期許未來雙方聚焦於高新科技產業的技術創新，優化彼此的合理分工模式，使台商成為江蘇追求產業高質量和創新發展的最佳夥伴。

郭金龍表示，新冠肺炎疫情還在全球蔓延，中共中央提出加快發展現代產業體系、形成強大國內市場等一系列重大舉措，將擴大內需作為戰略基點，希望廣大台商台胞認清大勢，緊抓機遇，實現更好發展。

▲兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍致詞。（圖／大會提供）

他提到，在5G等新基建領域，兩岸企業在標準制定、技術試驗有很好的合作基礎，大陸將把兩岸同胞福祉做為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造共同市場。他強調世界格局在變，但兩岸「你中有我，我中有你的經濟發展態勢沒有改變」

兩岸企業家峰會是目前兩岸交流中，企業界最高層級的合作平台，自2013年起連續6屆舉辦紫金山峰會年會，包括2014年移師台北、2018年赴廈門等；今年受疫情影響，曾傳出蕭萬長最快9、10月赴陸研商，但至今年會召開仍未定案，因此此次「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，也被外界視為峰會在疫情期間，用以維繫交流的另類延續。

本次創新研討會以「新基建、新願景、新商機」為主題，旨在探討大陸推動雙循環的新發展理念下，推動台商融入大陸產業鏈。全會採「線上+線下」召開，在南京和台灣分別設立主會場，邀請江蘇、上海、浙江、安徽等地企業家，台商在大陸投資的企業代表參會。

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