台商看26條／促轉型升級　看好兩岸5G新業態、金融合作商機

▲兩岸企業家紫金山峰會在南京召開，大陸同時推出新的26條對台措施。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／南京報導

大陸4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），對台灣企業、民眾西進發展提供同等待遇，台商點名其中金融領域、5G產業的開放，將有助於台資企業在陸轉型升級，達到互補。

根據「26條措施」內容，涵蓋為台灣企業、同胞提供同等待遇各13條，包含可參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件等。

▲蘇州台商協會會長謝清福。

對於5G、運輸、環保等領域開放台資參與合作，蘇州台協會長、廣運集團董事長謝清福坦言，大陸在5G上的發展排名全球首位，若開放台企參與合作，將是一個機遇。他直言，台灣深耕智慧製造領域30年，從缺人、缺工、缺料，到目前打造智慧工廠，若能在其中加上新的5G概念，可大大符合智慧工程的需求。

另對於新26條支持台資發起或參與設立小額貸款公司等新型金融組織、台資企業在銀行間債券市場發行債務融資等金融開放領域，上海台協會長張簡珍強調，這對於上海區域的台商來說是一大利多，因為上海有超過40家台灣金融企業落戶。剛接任台協會長的她進一步表示，將邀請台商共同參與大陸長三角一體化、一帶一路倡議等政策，並瞄準龐大的內需市場商機。

▲上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。

實聯集團董事長林伯實坦言，在兩岸關係不穩定的背景下，大陸推動有利於台商、台灣民眾的措施更顯得重要，從去年的31條發布後，各地方政府相繼推出落實看法來看，也可以預見現在新的26條推出後，大陸各地方政府會提供更好的條件，對兩岸共同市場的打造加分。

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