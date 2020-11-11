國台辦副主任裴金佳：幫助台商分享「十四五」規劃紅利

▲「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，大陸國台辦副主任裴金佳致詞。（圖／大會提供）
記者陳政錄／綜合報導
南京11日舉行「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，大陸國台辦副主任裴金佳表示，大陸將積極深化兩岸產業合作，幫助台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，分享大陸「十四五」規劃政策紅利，支持符合條件的台資企業在大陸上市，為廣大台企在大陸行穩致遠創造更好條件。
兩岸企業家峰會是目前兩岸交流中，企業界最高層級的合作平台，自2013年起連續6屆舉辦紫金山峰會年會，包括2014年移師台北、2018年赴廈門等，惟今年在新冠肺炎疫情背景下，年會尚未能夠舉辦。
▲兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長透過視訊致詞。（圖／大會提供）
而在今天召開的創新發展研討會上，台灣方面由兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長透過視訊致詞，陸方則由陸方理事長郭金龍、國台辦副主任裴金佳、江蘇省漲吳政隆等出席，和共近400名兩岸企業界代表與會。
裴金佳說，這次研討會聚焦智能製造、電子訊息產業合作，契合中共19屆四中全會通過《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，對於台灣企業家分享大陸新發展階段的新機遇，必將起到重要促進作用。
他認為，台商要全面把握《建議》所揭示的大陸發展趨勢和重大機遇，主動適應新階段新要求，發揮自身在智能製造、訊息技術、科技成果轉化等方面的優勢特長，「順勢而為、乘勢而上。」
裴金佳提到，今年大陸克服疫情影響，經濟率先恢復穩定增長，兩岸經貿穩中有進，包括兩岸貿易額、台灣對大陸暨香港出口額上升，充分表明兩岸經濟脫不了鉤，兩岸產業斷不了鏈。
他強調，兩岸同胞走近走親、兩岸深化融合發展的大勢是任何人任何勢力所阻擋不了的。「中國夢是兩岸同胞共同的夢，在民族復興偉大進程中，台灣同胞不應缺席，也不會缺席。」
裴金佳總結，陸方將繼續貫徹習近平總書記對於對台工作的重要論述，推動在大陸享受同等待遇的制度和政策。積極深化兩岸產業合作，幫助台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，分享大陸「十四五」規劃政策紅利，支持符合條件的台資企業在大陸上市，為廣大台企在大陸行穩致遠創造更好條件。