國台辦副主任裴金佳：幫助台商分享「十四五」規劃紅利

▲「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，大陸國台辦副主任裴金佳致詞。（圖／大會提供）

記者陳政錄／綜合報導

南京11日舉行「2020兩岸企業家峰會 (紫金山) 創新發展研討會」，大陸國台辦副主任裴金佳表示，大陸將積極深化兩岸產業合作，幫助台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，分享大陸「十四五」規劃政策紅利，支持符合條件的台資企業在大陸上市，為廣大台企在大陸行穩致遠創造更好條件。

兩岸企業家峰會是目前兩岸交流中，企業界最高層級的合作平台，自2013年起連續6屆舉辦紫金山峰會年會，包括2014年移師台北、2018年赴廈門等，惟今年在新冠肺炎疫情背景下，年會尚未能夠舉辦。

▲兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長透過視訊致詞。（圖／大會提供）

而在今天召開的創新發展研討會上，台灣方面由兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長透過視訊致詞，陸方則由陸方理事長郭金龍、國台辦副主任裴金佳、江蘇省漲吳政隆等出席，和共近400名兩岸企業界代表與會。

裴金佳說，這次研討會聚焦智能製造、電子訊息產業合作，契合中共19屆四中全會通過《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》，對於台灣企業家分享大陸新發展階段的新機遇，必將起到重要促進作用。

他認為，台商要全面把握《建議》所揭示的大陸發展趨勢和重大機遇，主動適應新階段新要求，發揮自身在智能製造、訊息技術、科技成果轉化等方面的優勢特長，「順勢而為、乘勢而上。」

裴金佳提到，今年大陸克服疫情影響，經濟率先恢復穩定增長，兩岸經貿穩中有進，包括兩岸貿易額、台灣對大陸暨香港出口額上升，充分表明兩岸經濟脫不了鉤，兩岸產業斷不了鏈。

他強調，兩岸同胞走近走親、兩岸深化融合發展的大勢是任何人任何勢力所阻擋不了的。「中國夢是兩岸同胞共同的夢，在民族復興偉大進程中，台灣同胞不應缺席，也不會缺席。」

裴金佳總結，陸方將繼續貫徹習近平總書記對於對台工作的重要論述，推動在大陸享受同等待遇的制度和政策。積極深化兩岸產業合作，幫助台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，分享大陸「十四五」規劃政策紅利，支持符合條件的台資企業在大陸上市，為廣大台企在大陸行穩致遠創造更好條件。

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