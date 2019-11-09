進博會／ 兩岸企業家峰會造平台　世華中心邀300企業登陸





▲世華中心於第二屆中國國際進口博覽會的服務貿易展區設立展位。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／ 上海報導

「第二屆中國國際進口博覽會」於5到10日在上海國家會展中心召開，除過百家台商參會拓銷外，兩岸企業家峰會重點推動的中小企業「西進」媒合、培訓平台—世華中心亦首次登陸服務貿易區，目前吸引超過300家來自各個國家和地區的企業、公協會、商會等，表達高度合作意願，以在會後藉該平台赴陸長三角地區發展。

世華中心由上海群略商務集團發起，鎖定大陸長三角一體化戰略將鄰近虹橋交通樞紐的青浦，作為現代物流中心的整體規劃，以及G60科創走廊建設推進等，於上海青浦區規劃占地6萬平方公尺的商務基地，打造「現代化服務業商貿供應鏈媒合平台」，分三階段投資。

▲世華中心青浦基地完工模擬圖。（圖／受訪者提供）

適逢兩岸企業家峰會積極打造「兩岸共同市場」，世華中心被列為推進中小企業發展的重點項目，提供有意西進，或想擴展大陸市場布局的中小企業包括課程培訓、資源對接，完成工商登記和提供業務媒合管道等。包括在第二屆進博會前，於11月4到5日在南京舉辦的「2019兩岸企業家紫金山峰會」上，促成江北新區管委會與台灣承隆能源，就兩岸合作建構智慧能源創新中心簽約。



世華中心項目負責人表示，隨著經濟發展，近年兩岸除創業風氣興盛外，不少中小企業尋找轉型升級契機，因此世華中心希望以「共商、共建、共享」的經營模式，透過兩岸企業家峰會和母公司資源，邀請布局現代化服務業等領域的中小企業加入會員，提供企業在落地、發展、媒合對接等領域上，更有效率地客製化配套措施。

以世華中心於進博會上提出的「365-5」服務理念為例，旨在邀請企業在5天的展期後，進一步於上海建立發展據點，因此除了台商，所有參展國家和地區的企業都可以前來洽談合作，目前表達高度合作意願的企業超過300家，待2021年起青浦世華中心商貿園區第一階段完工後，將可進一步提供這些企業生活、行政、商貿配套等服務，包括辦公樓、酒店等。

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