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痞男為10元狂吼：叫你們經理出來　薇閣翻「奧客黑歷史」提告

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▲快訊／新竹薇閣掰了「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊。（圖／記者陳凱力攝）
▲新竹薇閣遇到一名楊姓奧客，一年來數次拗打折，一言不合就動手。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市楊姓地痞自以為他在新竹薇閣吃得開，要求薇閣在他朋友入住要打折優待，甚至不用買單，也可以退房離開，業者不能照辦，楊男竟出言恐嚇「他想死是不是？」，連欠10元都要脅店員請經理出面，嚇得客服部主任辭職不幹，店家不堪其擾報警處理。新竹地院依強制與恐嚇危害安全罪判楊男8月徒刑。

判決指出，薇閣摩鐵常客楊男因經常前往消費，薇閣依店內優待辦法給他85折優待。2018年3月底，楊的友人前往休息，後改住宿，隔天收到帳單15983元向楊男求助。

▲快訊／新竹薇閣掰了「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊。（圖／記者陳凱力攝）

▲薇閣多次和氣生財，反而助長楊男氣焰。

楊因經常去薇閣消費而符合優待資格，獲得85折優惠後自以為罩得住，他打電話給客務部主任，要求先讓友人離開，他再去結清費用遭拒。楊惱羞成怒，在電話中威嚇：「你問他（主任）回去他想死是不是？」、「你跟那新來的主管講，等一下我會過去，好好認識他一下」，強迫業者讓友人未付錢先離開，並不得扣證件。

同年6月，又一名林姓男子前往薇閣，自稱是楊男弟弟要求折扣，楊男接到業者回撥電話求證不滿，竟衝到現場對服務人員大罵：「怎樣，你啞巴阿！你啞巴！」，以手抓住衣領恫嚇「確什麼東西！確什麼東西！X你娘老XX咧！」

9月間，楊再帶友人入住薇閣，因適逢假日，客服部吳姓主任以假日價格85折3400元結帳，楊男再次出言恫嚇：「如果你要跟我屎屎尿尿，薇閣欠砸嘛！恁爸已經講了，要我講幾遍！」，並出手抓住衣領，掐住頸部恫嚇：「你聽不懂是不是，我已經講了，別靠爸靠母啦！」

見吳姓主任按警鈴，楊男還嗆聲：「拿來，房卡拿來，你報警沒關係」，搶走房卡後挑釁：「再按啊，去按，按夠了沒，怎樣，我跟你講，你不要靠爸靠母…怎麼警察還沒到，我幫你按啦」衝進櫃臺內狂按警鈴，強行入住。吳姓主任經此次驚嚇後，向薇閣要求離職。

業者一次次息事寧人反而越加增長楊男焰氣，2019年3月，楊男再次前往消費，卻因少付10元竟威嚇業者：「10塊？X你娘！叫你們經理出來！」，薇閣不堪一次次姑息，只好報警。

法官審酌，被告不思以理性、平和方式溝通處理問題，以強制、恐嚇危害安全，造成被害人恐懼不安，危害社會治安，法治觀念薄弱，因此依強制與恐嚇危害安全罪判刑8月。

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