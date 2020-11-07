送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」　內行嘆：拒送寧吃負評

▲外送妹上樓給餐點，卻被客人羞辱！（圖／翻攝UberEATS台灣）



網搜小組／劉維榛報導

外送餐點時，遇到形形色色的客人，自保安全最重要！一名外送妹大吐苦水，日前客人填錯汽車旅館的地址，她熱心送到正確地點後，結果對方故意不下來拿餐，還要求原PO親自上樓。可惡的是，原PO上樓後，客人當場揉爛百鈔丟地上，擺明要給她難堪，「第一次委屈到噴淚...」

一名女外送員在臉書《UberEATS台灣》表示，今（7）日早上接到一張位在摩鐵的訂單，怎料兩光客人填錯地址，而原PO認為只差一條街，於是熱心多跑一趟，傻眼的是，客人連名字也寫錯，且連APP訊息也遲遲不回。

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由於汽車旅館的鐵門已打開，原PO只好致電給客人，結果對方堅持不肯下來，還頻頻在門口大喊「送上來～」當下原PO徬徨又害怕，無奈客人又接連喊了7次後，最後她只好硬著頭皮上去。

躡手躡腳上樓後，客人態度囂張問話「多少錢」後，接著揉爛200元丟在門口，並嗆聲「找錢放桌子！」原PO嚇得花容失色，找完錢後就衝下樓，鐵門也隨即關起，讓她害怕直呼「第一次委屈到噴淚...」

可怕的經歷曝光後，大批網友也怒了，「像這樣送上去真的蠻危險的，萬一出事報警都來不及了，對於這種UB官方會要妳們一定要送嗎？如果沒有真的要拒絕」、「離開前幫他報警，說他是可疑人物，然後他兩百揉了也值得了，我送過住得很像通緝犯還毒販的，但態度很好」、「很多約在汽車旅館真的都是小屁孩，因為都是採用定位方式下訂（不知道旅館地址），常常搞錯在隔壁街，真的很多」。

▲網友大罵，寧願吃負評也不送！（圖／翻攝UberEATS台灣）

有內行建議，「我送汽車旅館，一定是先請門口櫃檯通知客人開門出來取餐，是非之地，要注意安全」、「地址不同記得到地方後，回報客服，這樣就好了，沒有一定使命必達」、「可能在吃藥吧，下次果斷棄單，安全重要」、「建議女生別送汽旅」、「你可以請入口服務人員來送進去代收錢」。