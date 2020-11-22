高雄驚爆補習班狼師！下課後想要就帶到2樓　性侵國中女長達1年

▲▼高雄市補習班驚傳疑似狼師性侵女學生，時間長達1年。（示意圖／記者黃克翔攝）

地方中心／高雄報導

高雄市傳出一間補習班似乎出現了狼師，據了解，一名女學生在家長的陪同下跟高雄市警察局婦幼隊報案，高雄市政府教育局也證實的確有此案，並且已經進入司法調查程序。

根據了解，這間補習班的狼師疑似是趁沒有人在的時候，將這名女學生帶往補習班二樓進行擁抱、親吻，由於這名狼師身型壯碩，女學生無法抵抗，才在幾個月前發生猥褻、性侵得逞，可是害怕公開之後會被家人責怪，也不敢告訴別人，直到這名狼師放話下次帶她去汽車旅館等等，讓她再也承受不了壓力，整件事才爆發出來。

▲▼高雄市補習班驚傳疑似狼師性侵女學生，時間長達1年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

目前高雄市教育局證實的確有這起案件，是在11月6日接獲通報，同時這起案件也進入到司法程序調查，而教育局得知之後，也立即到班督導安全管理，並要求師生不可有單獨留置情形，以保障全體師生安全，避免於司法調查期間有類似事件發生。同時也強調：「本案若經判刑確定，將依補習及進修教育法第9條規定，列名不適任教師永不聘用」。

高雄市警察局婦幼隊表示：「本市某補習班老師對女學生妨礙性自主案，本案受橋頭地檢察署指揮，相關證據蒐證齊後，即移請橋頭地檢署偵辦」。究竟這名補習班老師是否為狼師？還得等到檢察官最後是否有起訴結果。