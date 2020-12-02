影／信功董座視訊轟蘇貞昌：「不要有小動作」我不可能挺萊豬

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣2日於中常會邀請信功董座楊博仁視訊，楊表示自己不可能挺萊豬，他的工廠對於用藥檢驗戰戰兢兢，不可能使用萊豬作為原料。至於是否擔憂被查水表？他回應，「希望政府不要有小動作」。

楊博仁透過視訊表示，立委蔣萬安與蘇貞昌在立院質詢時牽扯到國民黨跟信功工廠相關議題後，他立刻接到很多朋友致電關心，因此昨天快速發佈聲明，也在中常會Line群組裡面把告示發給中常委。

楊博仁說，如果蘇貞昌出席工廠活動沒有政治色彩是好事，但如果有政治色彩奇怪的事情就會出來了！萊豬的尖銳問題上，他感到很意外，也非常反對萊豬的進口。

楊博仁指出，小豬用藥，大豬就不用，殘留時間不一樣，他的工廠在1997年爆發口蹄疫，到1998年成為日本認證的工廠，隨時抽測，對於豬肉殘留全員都戰戰兢兢，只要不買不做就可以輕易排除，「他們怎麼可能贊同去買萊豬做工廠的原料？當然是不太可能的！」

隨後，立委李德維詢問楊博仁，是否會害怕被民進黨政府查水表？楊博仁回應，「希望他們不要有這些小動作，社會大眾也會看得很清楚，之後才會知道，我相信應該是不會」，黨團總召林為洲表示，如果有，立法院黨團會協助他。

江啟臣指出，面對立委蔣萬安、林奕華準備充分的強力質詢，蘇貞昌還有行政院的閣員毫無溝通意願，反質詢、污衊、刻意激怒質詢委員的狀況不斷，不願意嚴肅面對萊豬進口對食安及產業的衝擊。他強調，民進黨面對質詢的輕浮心態才是民主鬧劇，更是執政傲慢的鐵證。

江啟臣認為，蘇貞昌面對質疑非但無法據理回應，甚至變本加厲，謊稱國民黨中常委楊博仁所經營的信功肉品支持民進黨的萊豬進口政策，為了維護商譽，也迫使信功肉品不得不發布聲明回應，直接反駁蘇貞昌。

江啟臣指出，蘇可以在國會殿堂空口白話，肆無忌憚的傳播假訊息，正看得出丁怡銘師承何人，更顯示拿民間商家作為錯誤政策祭旗，已是民進黨一慣的心態跟做法。

江啟臣說，再過不到1個月，危害人民健康的瘦肉精豬肉即將叩關，民進黨政府的急就章管理，卻仍舊漏洞百出。中央畜產會為了配合萊豬進口，倉促推動「台灣豬」標章，直到昨日標章頒予儀式，農委會都說不清楚標章規範。他質疑，「領有台灣豬標章的商品，到底是主要原料為國產豬就可以申請？或是需要百分百使用國產豬才能申請？」

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