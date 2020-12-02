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信功肉品打臉蘇貞昌　農委會幫緩頰：盼外界別不當解讀

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▲▼蘇貞昌稱信功肉品挺萊豬進口，業者發聲明打臉。（合成圖／ETtoday資料照、信功肉品臉書）

▲蘇貞昌稱信功肉品挺萊豬進口，業者發聲明打臉。（合成圖／ETtoday資料照、信功肉品臉書）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，提到信功肉品很支持政府的政策，不過信功卻透過臉書聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品。農委會今（2日）下午發出聲明表示，蘇貞昌在立法院詢答時所說支持政府政策，是指包括阻絕非洲豬瘟於境外等整體政策。

國民黨立委蔣萬安昨在立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

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蘇貞昌接著補充，上週去屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品當晚卻發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

對於此事，農委會表示，當天蘇貞昌除強調，我國全面防堵非洲豬瘟於境外及正式脫離口蹄疫疫區之重要性外，特別指出將積極協助養豬產業全面轉型升級，不僅建立百億養豬產業基金，更將以國家隊高度帶領台灣優良高品質豬肉邁向全球舞台，並持續供應國人。

▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會發聲明表示，蘇貞昌的支持政策說是「整體政策」。（圖／記者許展溢攝）

農委會指出，昨天蘇貞昌在立法院詢答時所說支持政府政策，是指包括阻絕非洲豬瘟於境外、口蹄疫疫區除名、養豬場及屠宰場現代化冷鏈升級等養豬產業整體政策，均廣泛獲得產業界支持，無涉特定豬農或業者的萊豬立場，盼外界不要誤解或予以不當解讀，此舉實不利於養豬產業的整體發展。

至於信功公司聲明表示秉持使用藥物零檢出之國產豬肉製作優質健康產品供應消費者，農委會表達，信功公司為國內優秀的屠宰加工業者，肯定該公司長期堅守經營理念，落實食安品管，提供國人優質豬肉產品，也長期深耕經營將國產豬肉產品輸銷日本。

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