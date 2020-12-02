蘇貞昌：我向信功實業的朋友保證　政府會從邊境管到餐桌

▲蘇貞昌稱信功肉品挺萊豬進口，業者發聲明打臉。（合成圖／ETtoday資料照、信功肉品臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

信功實業1日晚間發出聲明，強調行政院長蘇貞昌參訪時，全程未提萊豬問題。蘇貞昌2日在臉書上表示，他是向「信功實業的朋友」保證，政府絕對會從邊境管到餐桌，進口豬編貨號逐批檢驗 、一律標示產地國。

國民黨立委蔣萬安1日在立院質詢美豬議題，並提到有屏東豬農反映，很擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌當時反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑。蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌。蘇貞昌回應，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

蘇貞昌也補充，上周去屏東信功肉品視訪，「他們還出口豬肉到日本，他還是貴黨的中常委，他很支持欸」。不過，信功肉品在1日晚間發布聲明澄清，蘇貞昌確實於11月19日蒞臨，但雙方並無接觸或談及任何萊豬立場及議題。

對於信功發表聲明，蘇貞昌2日在臉書也進一步說明指出，上個月，回到自己的故鄉屏東，向信功實業的朋友保證，政府絕對會從邊境管到餐桌， 進口豬編貨號逐批檢驗 、 一律標示產地國 ，讓台灣豬更有價值、豬農的權益受到保障。

他表示，台灣人經過二十四年的打拚，總算撲滅口蹄疫、還守住非洲豬瘟疫情，這是所有豬農、肉商的驕傲。台灣也要投資超過一百億基金，讓豬農更有競爭力、台灣豬肉更能打入國際市場，這點業者、豬農也都非常支持。

蘇貞昌表示，信功實業的同仁說希望有一天我們可以生鮮豬肉出口，「這一點我絕對答應，政府一定會繼續衝、繼續拚，讓台灣豬銷全球、讓台灣走向世界。」

最後，蘇貞昌的臉書發文還在文末用hashtag，寫上「有政府、請安心」。

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