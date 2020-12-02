民間商家成祭旗　江啟臣超酸：看得出丁怡銘師承何人

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣2日於中常會表示，對於行政院長蘇貞昌謊稱楊博仁所經營的信功肉品支持萊豬政策，可以在國會殿堂空口白話，肆無忌憚的傳播假訊息，正看得出丁怡銘師承何人，更顯示拿民間商家作為錯誤政策祭旗。

江啟臣指出，面對立委蔣萬安、林奕華準備充分的強力質詢，蘇貞昌還有行政院的閣員毫無溝通意願，反質詢、污衊、刻意激怒質詢委員的狀況不斷，不願意嚴肅面對萊豬進口對食安及產業的衝擊。他強調，民進黨面對質詢的輕浮心態才是民主鬧劇，更是執政傲慢的鐵證。

江啟臣認為，蘇貞昌面對質疑非但無法據理回應，甚至變本加厲，謊稱國民黨中常委楊博仁所經營的信功肉品支持民進黨的萊豬進口政策，為了維護商譽，也迫使信功肉品不得不發布聲明回應，直接反駁蘇貞昌。

江啟臣指出，蘇可以在國會殿堂空口白話，肆無忌憚的傳播假訊息，正看得出丁怡銘師承何人，更顯示拿民間商家作為錯誤政策祭旗，已是民進黨一慣的心態跟做法。

江啟臣說，再過不到1個月，危害人民健康的瘦肉精豬肉即將叩關，民進黨政府的急就章管理，卻仍舊漏洞百出。中央畜產會為了配合萊豬進口，倉促推動「台灣豬」標章，直到昨日標章頒予儀式，農委會都說不清楚標章規範。他質疑，「領有台灣豬標章的商品，到底是主要原料為國產豬就可以申請？或是需要百分百使用國產豬才能申請？」





▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）