奪金鐘最佳兒少節目主持人獎　南澳高中陳宇盼傳承泰雅文化

▲南澳高中學生陳宇奪金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎，宜蘭縣長林姿妙表揚勉勵。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣南澳高中學生陳宇（Buya），在眾多優質的主持人群中脫穎而出，以「kakudan時光機」節目主持人身分，奪下「第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎」，優異表現堪稱宜蘭之光、原民之光！宜蘭縣長林姿妙2日親自表揚及勉勵。

宜蘭縣南澳鄉碧候村泰雅族，目前就讀於南澳高中3年級的陳宇，於原住民族文化事業基金會所製播的「kakudan時光機」節目中擔任節目主持人，其生動的主持風格及豐富的節目內容，有效將台灣原住民族文化，透過節目中陳宇及搭檔的介紹，將逐漸失據的「原住民傳統」重生，並拼湊出先民們的文化記憶，於眾多出色的主持人中脫穎而出，勇奪「第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎」。

陳宇生長於泰雅家庭，從小習得泰雅族的傳統文化、生活及山林智慧，由於家中長輩都以泰雅族語溝通，在耳濡目染中學會如何以族語與家人對話，更在2019年的族語認證中，取得宜蘭澤敖利泰雅語中高級的資格，十分難能可貴。

品學兼優的陳宇，非常樂於學習，更喜歡嘗試各種挑戰，其優異的領導能力，除了連續3年獲班級推選擔任班長外，更當選學校班聯會主席，作為學校與學生間的溝通橋樑。陳宇把泰雅文化的傳承，當成他最重要的使命之一，他也期許自己能在未來將自己所學帶回到部落當中，一方面回饋部落，另一方面繼續讓泰雅文化能深植在部落的孩子們心中。

宜蘭縣長林姿妙表示，多元族群的文化傳承，是宜蘭縣最關注，也是最致力守護的一環，看著宜蘭學子在金鐘獎的舞臺上，穿著泰雅族傳統服飾領獎，並且用流利的族語分享喜悅及感謝，真的替陳宇感到光榮及驕傲，她也勉勵陳宇，要持續為原住民族文化的傳承而努力，更期許宜蘭在原住民族教育的推動上，能持續深耕，繼續培育優秀傑出的人才。

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