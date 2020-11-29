羅東知名「羊舖子」被狂砸！老闆不賣「半碗魯肉飯」　他開槍怒轟

▲蔡姓男子在羅東夜市（如圖）打小吃業者還開槍恐嚇，被判4年6月刑期。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蔡姓男子因不滿羅東夜市知名「羊舖子當歸羊肉湯」不賣他半碗魯肉飯，竟毆打業者成傷並砸毀、摔壞店面用具後，蔡男還拿出改造手槍，向業者夫妻倆人恫嚇說：「不要再開店，再開店給我試試看等語」，並朝隔壁攤位拉下鐵門開一槍。蔡男違反槍砲彈藥刀械管制條例及犯恐嚇危害安全等罪，被判4年6月刑期。

蔡姓男子1月14日凌晨4時10分許，在羅東夜市知名「羊舖子」小吃攤位消費，認為業者不賣他半碗魯肉飯服務態度不佳，竟毆打業者成傷並砸毀、摔壞店面用具（涉犯傷害及毀損罪嫌部分，業者撤回告訴，檢方不起訴），並返回住宿飯店地下室，自機車置物箱內取出由土耳其ATAKARMS廠ZORAKI925-TD型空包彈槍換裝土造金屬槍管改造之槍枝，於同日凌晨4時32分許再折返攤位。

蔡男持改造槍枝瞄準業者恫嚇，並朝隔壁攤位拉下鐵門開一槍（涉犯毀損罪嫌部分，業者撤回告訴），同時向業者夫妻倆人恫嚇說：「不要再開店，再開店給我試試看等語」後即離去。

宜蘭地方法院審結，以蔡男違反槍砲彈藥刀械管制條例及犯恐嚇危害安全等罪，共判4年6月刑期。

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