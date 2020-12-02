▲中天新聞台12月12日0時在有線電視下架進入倒數。（示意圖／記者呂佳賢攝）
記者陳世昌／台北報導
《中天新聞台》執照到期未獲許可換照，全國64家有線系統台中的29家已向NCC送出中天下架與頻道異動申請，但NCC未採申請案即到即辦，明顯放緩了審議動作；同時另一方面大開方便之門，允許有線系統台可採權宜之計，不用依規定先跑馬預告5天，即可在12日0時下架中天，空出CH52空出頻道。NCC此舉與昔優先確保消費者權益做風大不同，發言人翁柏宗仍強調，頻道上下架是商業協商機制，沒有預設立場，NCC按程序依法操作。
《中天新聞台》執照效期進入倒數，NCC表示，有線系統台依法於12月12日0時起不能再播出，且需提前5天以跑馬告知觀眾，以此推算，NCC強調，系統台最遲在12月7日前要提出申請，截止2日的統計，目前僅有29家系統提出申請下架中天，還有35家系統尚未申請，作業時間明顯來不及。
▲中天新聞台下架成定局，民間團體公民監督平台到NCC抗議。（圖／記者屠惠剛攝）
NCC發言人翁柏宗表示，系統台頻道異動是依據《有廣法》第29條，但因為中天新聞台是換照不許可而下架，不可歸責於有線系統台，所以可採權宜措施，只要在下架前有預告即可免罰，不需達到法定的5天前預告。
至於消費者與有線系統台的契約，對於少了《中天新聞台》可以退訂或是減少付月費嗎？翁柏宗表示，一切依據用戶的合約辦理。NCC平台處專門委員黃睿迪表示，如果有觀眾因為頻道異動，是可以要求解約退費，且不需違約金。
也就是說，用戶如果有爭議需先審視所簽合約，再據以向系統台提出要求，如果仍有所爭議，也可以到NCC網站申訴。
黃睿迪表示，NCC日前已發函各系統台，要求中天新聞台執照到期前需申請頻道變更，但至2日仍有逾5成有線系統台未申請下架《中天新聞台》，NCC強調，只要有送件且有跑馬動作，就算只有跑馬1天、1小時就符合要求可免罰。
NCC放緩頻道異動審議！有線電視12日0時起CH52消失成定局
ET快訊
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