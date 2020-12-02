急事緩辦　NCC心裡有鬼？



▲公廣集團為了爭取CH52，高調辦理說明會，由華視總經理莊豐嘉(左)、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）



文／陳世昌



NCC高層雖然一再否認內定由公廣集團《華視新聞資訊台》入主《中天新聞台》下架後的CH52，但NCC擅長的德道勸說、行政指導正上演中，相信時間很快就會證明NCC心中是不是有鬼？



《中天新聞台》因為執照到期需下架，原本是一件非常簡單的案子，也沒有任何討論空間，只要程序走完就可以跑馬預告之後下架，所以在11日18日NCC決議不許可之後，絕對來得及在12月12日0時之前完成法定下架程序。



然而NCC突然說，因為是新聞台上下架，所以會等所有系統台全數案件到齊後再一起審酌辦理，即使全國64家系統台已有29家提出申請，且最早的申請案已在11月19日送達，但NCC仍按兵不動，也還未函請地方政府表達意見，幾乎是沒有審議進展。



NCC急事緩辦的態度異常明顯，是在等什麼呢？因為不久前，台固集團旗下5家系統申請變更CH48為新聞台三立INEWS，其中2家的審議結果先出爐，還有3家尚在審理中，並沒有到齊後再一起審酌辦理。



NCC甚至還強調，雖然中嘉12家系統申請以《寰宇新聞台》更換中天新聞台，最終結果不一定就是寰宇。意思是NCC將主導系統台選擇頻道最終決定權？





▲寰宇新聞台發布5點聲明，表示因為有線電視CH52更換頻道之事，外界對《寰宇新聞台》多有品評指正，其中部分訊息實為誤傳或是有意中傷，為免以訛傳訛，抹殺本公司及數百工作人員的努力，特此聲明（圖／寰宇提供）

來自業界看法，中天新聞台的下架，已由單純的CH52頻道異動案，變成業者與主管機關間的維妙需求互動，會互動到什麼程度？就看NCC之裡有沒有鬼到什麼程度。



目前有線電視各大集團對Ch52的想法可說是各有利益算計，其中最著急的當屬中嘉集團，因為中嘉代理中天，如果少了一個《寰宇新聞台》，明年的授權費收入勢必減少，會減少多少還會有爭議，所以中嘉要搶先推寰宇上場替代，然後再爭取授權費不要變少。

以下業界看法還有：



年代集團練董心裡雖然想推《台視新聞台》替代，但練董與富邦集團的對抗戰未止，仍需官方某種程度「行政指導」，所以估計練董最終會以支持官方傳說中的某公廣集團頻道收場。

大豐與TBC旗下8系統近百萬戶，推出以CNN替換中天新聞台，是採取防守姿態，畢竟CNN隨時可以調整到其他頻道，至於何時要調整？要用什麼頻道來換CNN，還要再看與NCC之間的良好互動。

業者分析，目前已經送出CH52異動案的業者，多數是已想好自己想要什麼？還未送出的，可能是還不確定要什麼？或是等著有需要的人來開口，待價而沽中。

業者分析得對嗎？NCC很快就會給出答案。