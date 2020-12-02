中天驚悚現場曝光！自焚男「插管急救中」曾求轉交紅包給戴立綱

記者柯沛辰、張君豪、黃彥傑／台北報導

台北市內湖區中天電視台大樓前2日晚間發生自焚事件，70歲孫姓男子疑似不滿中天遭關台，情緒激動點火自焚，送往內湖三總插管急救。最新曝光影片可見，孫男自焚後，身上火勢不停燃燒，隨後一步步走向1樓大廳；中天員工見狀，嚇得趕緊轉頭求救，最終由保全使用滅火器救援。

稍早畫面顯示，孫男在人行道上引火自焚後，上身燒成一團火球，但仍一步步走向中天1樓大門，並在階梯上停下腳步。拍攝者及員工見狀嚇壞，趕緊轉頭請求協助，只見保全立刻衝上前，使用滅火器猛噴，才將孫男身上的火焰撲滅。

▲孫男上身燃燒，在階梯上停下腳步。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲保全持滅火器衝出滅火。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，孫男案發前曾走到中天1樓大廳，請保全轉交一個紅包給主播戴立綱，隨後走出大門自焚。有目擊者指出，孫男點火前情緒激動，一度厲聲高喊「不要過來」、「王又正為什麼被開除」，不料下一秒整個人成為一團火球，嚇壞路過民眾。

台北市消防局接獲報案後，立刻出動6輛消防車和2輛救護車趕赴現場救援，待撲滅火勢後，強制將人送往內湖三總急救。不過，孫男上半身、面部36%三度灼傷，目前在加護病房插管急救中，無法進一步回答案情，因此內湖警方先請保全、2名中天員工製作筆錄。

保全表示，孫男有要求轉交紅包給戴立綱，但他未收下，不料孫男隨後步出電視台引火自焚。由於初步追查孫男戶籍地沒有其他家人，警方正設法聯繫親友，將持續釐清確切案情。

▲孫男臉部、上半身三度灼傷，被送往三總醫院救治。（圖／記者黃彥傑攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995