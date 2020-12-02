洪申翰與民團共提《氣候變遷法》草案　力推台灣邁向聯合國新契機

▲民進黨立委洪申翰與數個民間團體召開記者會，共同提出《氣候變遷法》記者會。（圖／洪申翰辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文1日指出，明年英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（UNFCCC），希望英國可以支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型議題上持續合作。對此，民進黨立委洪申翰2日提出《氣候變遷法》草案，並表示《氣候變遷法》將是台灣下一個增進外交盟友，邁向聯合國的新契機。

蔡英文1日於總統府接見將離任的英國在台辦事處代表唐凱琳，她表示認同英國首相強生（Boris Johnson）的綠色經濟振興計畫，認為綠色與經濟成長是可以兼顧的。蔡英文也提到，明年英國將主辦聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（UNFCCC），希望英國可以支持台灣參加明年的大會，讓雙方在能源轉型議題上持續合作。

洪申翰2日上午與多個民間團體召開記者會，共同提出《氣候變遷法》草案，並表示這部法案是處理國家外交與內政重要的關鍵鑰匙，要回應「兩個風險，三個層面」的問題。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／洪申翰辦公室提供）



洪申翰指出，第一個風險是自然環境變化的直接風險，像是連續高溫、缺水及停灌等問題，從諸多科學研究結果都顯示這些現象並非偶然，台灣需要超前部署未來更加劇的極端天氣。

第二個風險則是產業上的，目前歐盟、日本與韓國等世界各國紛紛對碳定價和減碳做出承諾，也將推出更多碳管制的政策工具，如果不提早因應，這些碳管制措施勢必會對企業的經營的巨大風險。

洪申翰說明，三個層面分別是環境、經濟和外交。就環境層面來說，極端天氣的影響已非未來式，而是現在進行式，台灣也需要加入守住升溫1.5℃的國際行列；就經濟層面來說，美國總統拜登當選宣布重返巴黎協定、歐盟日韓相繼宣布碳中和時程。

洪申翰認為，未來環境跟經濟不再對立，這部法案不是以環境保護限制產業發展，而是協助產業轉型的契機，強化台灣對外貿易的競爭力。

洪申翰指出，就外交層面而言，台灣因為防疫成功，促進國際外交的弘大進展，外交的關鍵是要對重要的國際議程作出貢獻、盡自己的責任，減量和調適已是目前聯合國的重點題目，因此《氣候變遷法》將是台灣下一個增進外交盟友，也是邁向聯合國的新契機。

洪申翰強調，台灣應提出淨零排放目標，爭取台灣以國家身分，正式參與明年英國主辦的聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（UNFCCC COP），在明年英國主辦的「COP26」宣示減量決心，並與世界各國一起討論解決方案。

洪申翰說，在對抗新冠肺炎的疫情上，台灣分享給國際防疫經驗的成就，在氣候變遷上，台灣也要告訴國際「Taiwan can help」。

▲洪申翰與民間團體提出《氣候變遷法》草案。（圖／洪申翰辦公室提供）



事實上，《氣候變遷法》是由多個關心氣候變遷的民間團體共同草擬，將成為台灣第一部全面性的氣候變遷行動法案。草案中提出「2050溫室氣體淨零排放」目標，回應國際對台灣零碳期程的期待，跟上歐、亞、美國的新氣候目標，展現台灣氣候行動對國際的貢獻。

針對減量所需要的政策工具，《氣候變遷法》除了沿用現行《溫室氣體減量及管理法》的條文，也加上碳定價機制，並要求排放源於每年進行排放量盤查時，應提出氣候變遷行動計畫。

洪申翰表示，除了加強現有《溫室氣體減量及管理法》的減碳工具之外，身處極端氣候的海島國家，針對日常的能資源管理、調度與災害防範必須有更精準、前瞻的超前部署，因此「調適」政策是迫切需要進行的工作。

洪申翰說明，《氣候變遷法》的重要特色，是加強減量和調適的「科學基礎」，草案中要求行政部門投入科學評估資源，以最新的科學研究來連結政策研擬，也能藉由科學連結國際。

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